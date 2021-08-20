جدة - نرمين السيد - وأضاف خلال إشرافه بقصر قرطاج، على موكب تم خلاله التوقيع على اتفاقية توزيع مساعدات اجتماعية لفائدة العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل التى تضرّرت من تداعيات جائحة كورونا، أنه سيواصل على نفس المنهج فى إطار القانون الذى يتيح اتخاذ الإجراءات، مشددا على أنه "سأنتقل شهيدا لو مت اليوم أو غدا".
وأكد أن طريق الإصلاح صعب وشاق، وجاء ذلك فى وقت أعلن فيه الرئيس التونسى عن نبأ سار للتونسيين، كاشفاً عن نيته الإعلان عن حكومة جديدة خلال الأيام القليلة المقبلة.
فيما أفاد مراسل قناة "العربية- الحدث"، بأن كلام الرئيس التونسى قيس سعيد، جاء استناداً على معلومات استخباراتية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو.. قيس سعيد يكشف عن محاولات لاغتياله: سأنتقل شهيدا لو مت اليوم أو غدا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.