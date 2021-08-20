فيديو.. قيس سعيد يكشف عن محاولات لاغتياله: سأنتقل شهيدا لو مت اليوم أو غدا

جدة - نرمين السيد - وأضاف خلال إشرافه بقصر قرطاج، على موكب تم خلاله التوقيع على اتفاقية توزيع مساعدات اجتماعية لفائدة العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل التى تضرّرت من تداعيات جائحة كورونا، أنه سيواصل على نفس المنهج فى إطار القانون الذى يتيح اتخاذ الإجراءات، مشددا على أنه "سأنتقل شهيدا لو مت اليوم أو غدا".

وأكد أن طريق الإصلاح صعب وشاق، وجاء ذلك فى وقت أعلن فيه الرئيس التونسى عن نبأ سار للتونسيين، كاشفاً عن نيته الإعلان عن حكومة جديدة خلال الأيام القليلة المقبلة.

فيما أفاد مراسل قناة "العربية- الحدث"، بأن كلام الرئيس التونسى قيس سعيد، جاء استناداً على معلومات استخباراتية.