جدول التقويم الدراسي الجديد 1443، قامت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية بتغيير التقويم الهجري المعتاد للعام الدراسي الجديد، وفقا للتغيير الذي طرأ على التقويم الدراسي للعام الدراسي الجديد 1443، فقامت بوضع جدول للتقويم الدراسي الجديد يشمل موعد بدء العام الدراسي الجديد، ومع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد، تجري العديد من عمليات البحث حول كل ما يتعلق بالتعليم بالمملكة، من قبل الطلاب والطالبات وأولياء الأمور، من أجل معرفة تفاصيل أكثر عن العام الدراسي الجديد، وكذلك معرفة موعد بداية الدراسة للطلاب والمعلمين والمعلمات وأعضاء هيئة التدريس والإداريين، وكذلك معرفة موعد الإجازات.

جدول التقويم الدراسي الجديد بعد التعديل وموعد عودة الطلاب والإداريين 1443

يبدأ العام الدراسي الجديد 1443 كما أعلنت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية من خلال جدول التقويم الدراسي الجديد وفقا للتعديلات الأخيرة، على أن يكون موعد بدء الدراسة في المدارس يوم 29 أغسطس 2021، حيث أعلنت عن العودة الحضورية وعن بعد لجميع الطلبة والطالبات في جميع المراحل التعليمية بالمملكة العربية السعودية، كما اشترطت أخذ جرعتي من اللقاح كشرط أساسي للحضور بالمدارس وإلا يعد الطالب غائبا حتى يستكمل التحصين، من أجل الحرص على سلامة الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات واستمرار العملية التعليمية، كما أعلنت الوزارة عن عودة المعلمين والمعلمات إلى المدارس والإدارات التعليمية قبل موعد عودة الطلاب إلى المدارس، من أجل أخذ الإجراءات اللازمة لاستقبال العام الدراسي الجديد وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، وذلك من يوم 14 محرم 1443، وذلك حرصا من المملكة العربية السعودية على بذل كافة الجهود من أجل نجاح المنظومة التعليمية وسلامتها في جميع مراحلها التعليمية خلال الفترة المقبلة.

موعد الإجازات وفقا للتقويم الدراسي الجديد 1443

جاءت مواعيد الاجازات الرسمية الخاصة بالتقويم الدراسي الجديد لعام 1443 على النحو التالي:

موعد إجازة العيد الوطني في يوم 15 صفر 1443 وهو اليوم الذي يوافق 22 من شهر سبتمبر.

موعد إجازة الفصل الدراسي الأول في يوم 20 من شهر ربيع الثاني الموافق يوم 25 من شهر نوفمبر.

إجازة منتصف الفصل الأول في يوم 3 جمادى الآخر 1443، والذي يوافق يوم 6 يناير 2022.