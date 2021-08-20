عاجل.. الرئيس التونسى ينهى مهام والى بن عروس وكاتب هيئة مكافحة الفساد

جدة - نرمين السيد - أصدر الرئيس التونسى قيس سعيد، مساء اليوم الجمعة، أمرا رئاسيا بإنهاء مهام أنور بن حسن الكاتب العام لهيئة مكافحة الفساد، كما أصدر أمرا آخرا بإنها تكليف ولى ولاية بن عروس على سعيد.





وحسبما نشرت الرئاسة التونسية عبر حسابها بموقع "فيسبوك"، أصدر قيس سعيّد، اليوم الجمعة 2021، أمرا رئاسيا يقضى بإنهاء مهام السيّد أنور بن حسن الكاتب العام للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. كما أعلن سعيد تولى المكلف بالشؤون الإدارية والمالية للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد مباشرة جميع أعمال التصرف التى يقتضيها السير العادى لمصالح الهيئة، وذلك بصفة وقتية.

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