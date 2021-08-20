وزير الخارجية الروسى يحدد شروط بلاده للاعتراف بحركة طالبان

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى تصريح صحفى نقلته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الجمعة، عقب محادثات الرئيس الروسى والمستشارة الألمانية.
وردا على سؤال بهذا الشأن، قال لافروف: "ثمة حقائق على الأرض يعترف بها الجميع. إنه أمر واقع، وكل الأمور الأخرى تتوقف على إذا ما كانت طالبان ستتصرف وفقا لتصريحاتها وتعهداتها ووعودها".
وأشار إلى أن الرئيس الروسى أكد أن سيطرة "طالبان" على أفغانستان بأكملها تقريبا أمر واقع يجب مراعاته، مشددا على ضرورة تفادى تفكك الدولة الأفغانية.
وحول ما إذا كانت روسيا تنوى استقبال اللاجئين من أفغانستان، أكد وزير الخارجية: "ننطلق حصرا من التزاماتنا الدولية فى إطار القانون الإنسانى الدولى".
جدير بالذكر أن "طالبان" محظورة ومدرجة على قائمة التنظيمات الإرهابية فى روسيا.
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