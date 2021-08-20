الهلال السعودي يتصدر بقلب الطاولة على التعاون

تصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي لكرة القدم عندما قلب الطاولة على مضيفه التعاون وفاز عليه 2-1 ضمن منافسات الجولة الثانية من البطولة المحلية.

وانتظر الهلال حتى الدقائق العشر الأخيرة ليحول خسارته بهدف إلى فوز 2-1، إذ تقدم التعاون أولاً بهدف نجمه الكاميروني لياندر تاوامبا (26)، قبل أن يرد الهلال بهدفي المالي موسى ماريغا (81) والكوري الجنوبي جانغ هيون (90+4).

ورفع الهلال رصيده إلى 6 نقاط بينما بقي التعاون على رصيده السابق نقطة وحيدة.

وشهدت المباراة الظهور الأول للبرازيلي ماثيوس بيريرا بعدما نجح الهلال في تسجيله بدلاً من الإيطالي جيوفنكو الذي انتهت علاقته بناديه رسمياً.

وفي الجولة نفسها، انتزع الباطن ثلاث نقاط ثمينة إثر فوزه الصعب على ضيفه أبها 2-1.

وتكفل بهدفي الباطن، الهولندي يوسف الجبلي (16) والأنغولي فابيو أبريو (90+5)، فيما سجل هدف أبها، المغربي أمين عطوشي (89).

وبهذا الفوز أودع الباطن أول ثلاث نقاط في رصيده بالدوري، بينما بقي أبها على رصيده السابق 3 نقاط.

وتوقفت المباراة نحو عشر دقائق بعد الإصابة القوية التي تعرض لها مدافع الباطن عبدالعزيز علاوي على مستوى الرأس، إثر اصطدامه بزميله حارس المرمى الأوروغوياني كامبانيا.

وفي مباراة أخرى، حقق ضمك فوزاً مهماً عندما تغلب على ضيفه الطائي 1-صفر، سجله الكرواتي ميو ساكتاش في الدقيقة 59، ليحصد النقاط الثلاث الأولى له في الدوري، فيما بقي الطائي من دون نقاط.