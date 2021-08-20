طريقة التقديم على الترقيات في منصة مسار والشروط

التقديم على الترقيات في منصة مسار من أكثر الخدمات التي يتم البحث عنها من خلال الأفراد الراغبين في الحصول على الترقيات بالقطاع الحكومي، وذلك بعد معرفة طريقة التسجيل في مسار الترقيات بصورة صحيحة، وقد تم السماح للأفراد المسجلين والمرشحين للترقيات بإمكانية الاستعلام عن الترقية عبر منصة مسار للتسهيل عليهم بدلًا من زيارة المكاتب المختصة بالإضافة إلى تحديث البيانات في منصة مسار ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على كيفية التقديم على الترقيات في منصة مسار.

التقديم على الترقيات في منصة مسار

تم الإعلان عن كيفية التقديم على الترقيات في منصة مسار للأفراد المسجلين بالفعل عبر المنصة من خلال بعض الخطوات الأساسية وهي:

يتعين على المستعلم الدخول إلى منصة مسار.

يتعين بعدها أن يتم تسجيل الدخول عبر استخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.

تقوم المنصة بإرسال رمز تعريفي على الجوال التابع لنفس الحساب ويتعين كتابته في المكان المخصص له.

يقوم المستخدم بالتوجه إلى أيقونة خدمة الترقيات، ومعرفة كافة الإعلانات التابعة لهذه الخدمة.

يتم اختيار نوع الوظيفة التي يرغب المستخدم في الترقية عليها، ومن ثم يقوم بالنقر على كلمة عرض.

بعد ذلك يقوم المستخدم بالنقر على كلمة التقديم للترقيات.

بعد تقديم الطلب يتعين على المستخدم الانتظار لحين النظر إلى الطلب ومراجعته واعتماد الطلب من الجهة المختصة.

شروط التقديم في منصة مسار للترقيات

هناك بعض من الشروط الواجب توافرها في الراغبين في التقديم للترقيات والتي من دونها لا يستطيع الأفراد التقديم وهي:

يجب أن يكون لدى الشخص الراغب في التقديم حساب على منصة مسار.

يجب أن يتم مليء كافة البيانات والمعلومات الخاصة بالراغب في التقديم بصورة صحيحة على أن يتم إرفاق المؤهلات الحاصل عليها.

أن يقوم المستخدم بعد ذلك بالبحث عن الوظائف الشاغرة والتي تناسب المؤهلات الحاصل عليها.

طريقة الاستعلام عن الترقية في مسار

أما عن الاستعلام عن الترقيات في المملكة للمسجلين فإنها خدمة تتم من خلال التالي: