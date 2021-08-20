تحديث معلومات المتقاعدين عبر هيئة التقاعد الوطنية العراقية Public Pension Body

دائمًا ما نجد حرص واهتمام كبير بالمتقاعدين من جانب الهيئة الوطنية للتقاعد العراقية، حيث سنجد ذلك في خدمة تحديث معلومات المتقاعدين عبر الاستمارة التي تم طرحها بشكل إلكتروني، ذلك نجد أن البحث عن هذه الخدمة بشكل كبير لم يأت من فراغ.

تحديث معلومات المتقاعدين

قامت الهيئة الوطنية للتقاعد في العراق بتوفير خدمة مميزة للمتقاعدين سواء كانوا خارج العراق أو داخل، وهو توفير استمارة خاصة بتحديث معلوماتهم، وذلك بهدف اصدار راتبهم الشهري دون توقف، وذلك يرجع إلى أن المتقاعد من الممكن أن يغير مكانه، وهذا الأمر يسجل خلال عملية تحديث المعلومات الخاصة به.

من خلال اتباع بعض الخطوات البسيطة، فيمكن لأي متقاعد تابع لهذه الهيئة أن يقوم بتحديث بياناته بشكل سريع وسلسل، فكل ما على المتقاعد أن يقوم بالذهاب إلي رابط الهيئة الوطنية للتقاعد.

فهذا الرابط سوف يجعله متواجد بشكل مباشر على الصفحة الخاصة بهيئة التقاعد الوطنية بالعراق، ومن ثم تأتي خطوة الذهاب على اختيار خدمة تحديث بيانات المتقاعدين الظاهرة أمام المتقدم بالصفحة.

وبعد ذلك تأتي خطوة التوجه على استمارة تحديث بيانات المتقاعدين لسنة 2021، ومن ثم يقوم المتقدم بإدخال كافة البيانات التي تطلب منه داخل هذه الاستمارة دون أي أخطاء.

فهذه البيانات عبارة عن كتابة اسم الأب والأم الخماسي، وبعد ذلك تقوم بإدخال تاريخ الميلاد الخاص بك، واختيار هويتك إذا كنت ذكر أم أنثى.

وبعد ذلك يقوم المتقدم بتسجيل الرقم الخاصة بهويته الشخصية داخل مربع النص، ثم يقوم المتقدم بإدخال المحافظة التابع لها، أو العنوان الذي يسكن به، ومن بعد ذلك يقوم بإدخال رقم الهاتف الخاص به، وبذلك يقوم الموقع بتخزين هذه المعلومات، ومن ثم سيتم استلام المتقدم لراتبه التقاعدي دون أي صعوبة.

خطوات تحديث بيانات المتقاعدين عبر الهيئة الوطنية للتقاعدتحديث معلومات المتقاعدين

وفي النهاية نكون قد وضحنا لكم كافة التفاصيل الخاصة بالخدمة المميزة التي وفرتها الهيئة العامة للمتقاعدين بالعراق، وهي عبارة عن تحديث معلومات المتقاعدين من خلال استمارة يجب أن يقوم بملئها المتقاعد بشكل إلكتروني، فهذه الخدمة قد وفرت الكثير من الوقت والجهد على المتقاعد، وقد ضمنت له رابته التقاعدي كل شهر أيضًا.