كيفية تحديث البيانات في منصة مسار وطريقة إنشاء حساب

كيفية تحديث البيانات في منصة مسار تناولته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة في الفترة الأخيرة بعد كثرت الأسئلة المتداولة من خلال بعض الأفراد المسجلين في منصة مساء بالفعل وذلك من أجل تحديث البيانات الوظيفية في مسار وهذا للعاملين في القطاعات المختلفة داخل الدولة، للاستفادة من كافة الخدمات المقدمة، أو التقديم على الترقيات في منصة مسار ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على كيفية تحديث البيانات في منصة مسار.

كيفية تحديث البيانات في منصة مسار

للإجابة على التساؤل المطروح حول كيفية تحديث البيانات في منصة مسار يتعين على الأفراد المسجلين تنفيذ بعض الخطوات الأساسية وهي:

يتم الولوج إلى الصفحة الرسمية لمنصة مسار.

يقوم المستخدم بالتسجيل عبر استخدام حساب النفاذ الوطني الخاص به عن طريق استخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.

يتم إرسال رمز التحقق على الهاتف المسجل على نفس الحساب ومن ثم يتعين كتابته في المربع المخصص له في الصفحة.

يتم توجيه الصفحة بعد ذلك إلى الخدمات الخاصة بالأفراد ومنها يتم اختيار البيانات الوظيفية.

يقوم بعد ذلك المستخدم بإنشاء طلب ومن خلاله يتم اختيار تعديل البيانات الشخصية للمستخدم وهي الاسم والجنسية وكذلك رقم وتاريخ الحفظ الجهة وبعض المعلومات الهامة الأخرى التي يجب كتابتها بكل دقة.

يتم تحديث كافة البيانات الوظيفية وكذلك بيانات المؤهل الحاصل عليه المستخدم ومن ثم يتم الضغط على كلمة التالي.

بعد ذلك يتم سؤال المستخدم من قبل المنصة عن سبب إنشاء الطلب ليتم اختيار تحديث البيانات.

بعد الانتهاء من تقديم الطلب يتم الضغط على كلمة إرسال ليتم تحديث كافة البيانات بصورة إلكترونية.

كيفية إنشاء حساب منصة مسار الإلكترونية

تم إتاحة إمكانية إنشاء حساب عبر منصة مسار من خلال الخطوات التالية: