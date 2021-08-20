تعرف على موعد فتح الطيران السعودي

لقد زادت نسبة البحث على موعد فتح الطيران السعودي للمقيمين في المملكة العربية السعودية، وكان ذلك بعد أن تم إغلاق الرحلات في المملكة العربية السعودية على بعض الدول كوسيلة للحد من فيروس كورونا المستجد، وبعد أن حصل العديد من المواطنين على لقاح كورونا في المملكة العربية السعودية وفي مصر.

موعد فتح الطيران السعودي لمصر

يرغب العديد من المواطنين التعرف على موعد فتح الطيران في السعودية، وذلك لأنه يوجد العديد من المغتربين في أنتظار أن يتم إفتتاح الطيران في السعودية حتى يمكنهم العودة إلى السعودية وبالنسبة إلى المصريين فإنهم يرغبون العودة إلى العمل في المملكة العربية السعودية، ويتم العمل على أن يتم فتح الطيران في الفترة المقبلة بين مصر والسعودية ولم يتم تحديد الموعد لفتح الطيران بدقة.

موعد فتح الطيران السعودي للمقيمين في السعودية

لم يتم تحديد أي مواعيد لفتح الطيران السعودي في الوقت الحالي، ولكن من المتوقع أنه يتم فتحه قريبًا وذلك بسبب قلة حالات كورونا في السعودية، ويتم إجراء مشاورات مع السلطات المتخصصة كوسيلة لعودة الرحلات الجوية خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد أن يتم إتخاذ العديد من إجراءات السلامة للمحافظة على صحة المواطنين، وبعض المطارات قد حصلت على شهادة الاعتماد الصحي في الفترة الماضية كوسيلة للسفر الآمن للمواطنين.

موعد رحلات آداء مناسك الحج

لقد تم بدء استقبال رحلات أداء مناسك الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، وذلك في موسم 1443 بالنسبة إلى الطلاب الذين يرغبون تأدية العمرة من الخارج ويتم هذا من خلال تطبيق أعتمرنا، ويتم هذا بداية من 10 أغسطس 2021.

شروط السفر للسعودية من مصر 2021

يوجد العديد من المصريين يرغبون السفر للسعودية وذلك بغرض العمل أو لأي غرض آخر، ولقد تم تحديد بعض الشروط لاستقبال المصريين بالسعودية، والتي تتمثل فيما يلي:

لابد أن يقوم بدفع مبلغ الحجر الصحي الذي سوف يحصل عليه عند الوصول للسعودية، ويمكن الاتصال بخدمة عملاء مصر للطيران لدفع الحجر الصحي، وذلك من خلال الاتصال على رقم 1717 أو يمكن الذهاب إلى مقر مصر للطيران.

يجب أن يقوم بفحص ميعاد السفر لفترة لا تزيد ثلاث أيام، ويتم هذا من خلال فحص PCR.

أن يخضع إلى حجر مؤسسي لـ 7 أيام، ويتم إجراء فحص آخر بعد مرور 6 أيام للتأكد من أن الشخص غير حامل لفيروس كورونا.

عرضنا لكم موعد فتح الطيران السعودي للمقيمين بشكل مفصل والتي يرغب العديد من المواطنين التعرف عليها، ومعرفة إجراءات السفر والشروط التي تم تحديدها.