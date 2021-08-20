طريقة التسجيل في باصات النقل في نظام نور و رسوم النقل 1443 ، لقد كثر البحث في الأيام الماضية في المملكة العربية السعودية عن طريقه التسجيل في باصات النقل الخاص بنظام نور وازدادت التساؤلات عن الرسوم المقدرة للباصات ، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على كافة التفاصيل الخاصة بموضوع التسجيل في الباصات الخاصة بالنقل في نظام نور و سوف نتعرف أيضاً عن الرسوم و المصروفات الخاصة

طريقة التسجيل في باصات النقل في نظام نور

التسجيل في باصات النقل في نظام نور هو أمر مهم و يشغل كل أولياء الأمور الخاصة للطلاب والطالبات و ذلك بسبب الأعداد القليلة و يتم التفضيل بينهم من المسافات و الشروط الخاصة ، و لكي يمكنك التسجيل في الباصات هناك العديد من الخطوات و المراحل لكي يمكنك التسجيل في باصات النقل الخاص بنظام نور ، و هذه الخطوات هي :

الوصول والدخول إلى موقع الرسمي لنظام نور

قم بتسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور بعد حصول الوصي عليهما.

ثم أدخل رقم التحقق المتوفر من خلال النظام ، وعند الانتهاء يتم التحويل عند التسجيل.

يتبع ذلك دخول خدمات الموقع والاختيار من بينها طلب النقل المدرسي ثم النقل.

الموافقة على جميع الشروط والأحكام بعد مراجعتها. ثم اكتب معلومات الاتصال ، وخاصة رقم الهاتف المحمول.

سوف تتلقى رمز التحقق ، أدخله من خلال الموقع الإلكتروني حتى تتمكن من دفع رسوم النقل المدرسي وطباعة الفاتورة للتأكيد.

لن يتم قبوله بمجرد إرسال الطلب ، ولكن سيتم تحديده من خلال اللجان التي أعطتها الوزارة الحق في متابعة الطلبات.

عند الموافقة على طلبك ، سيظهر لك من خلال موقع نور التعليمي ، لذلك يجب إدخال البيانات بشكل صحيح في نموذج الطلب.

بعد أن دعت الوزارة للتسجيل في النقل المدرسي في المملكة العربية السعودية ، ألزمت أولياء الأمور بدفع الرسوم المطلوبة للطلاب في جميع المراحل ، حيث تقدر بنحو 200 ريال سعودي.

لكنها مجانية للعديد من الفئات ، بما في ذلك من وردت أسماؤهم في الضمان الاجتماعي.

سيتم الإعلان عن قوائم بأسماء المقبولين في الخدمة قبل بداية العام الدراسي الجديد 1443 ، وفيما يتعلق باسترداد المبلغ المدفوع فسيتم الإعلان عنه تلقائيًا في حالة عدم قبول طلب التسجيل.

أو الضوابط والمعايير لا تنطبق على الطلاب ، بينما في حالة القبول ، لن يتم استرداد أي مبالغ.