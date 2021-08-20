بايدن: أى تعطيل للإجلاء من طالبان سيواجه بالقوة

جدة - نرمين السيد - كشف الرئيس الأمريكى جو بايدن، اليوم الجمعة، أن بلاده قامت بإجلاء 13 ألف شخص من أفغانستان منذ 14 من الشهر الجارى حتى اليوم، مشدداً على أن أى هجمات أو تعطيل من حركة طالبان لتلك العمليات ستواجه بالقوة.





وأضاف فى مؤتمر صحفى أنه التقى بمسؤولين عسكريين وناقش الوضع فى أفغانستان، مشيراً إلى أن واشنطن أحرزت تقدماً كبيراً فى عمليات الإجلاء من أفغانستان وهى الأسرع فى التاريخ، حسبما نقلت قناة "العربية- الحدث". وأوضح أن بلاده تعمل مع الناتو لتنسيق عمليات الإجلاء من أفغانستان، مبيناً أن واشنطن ستعمل على إجلاء أى أمريكى يريد مغادرة أفغانستان.

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