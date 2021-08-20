أخبار اليمن : غرق امرأة في صنعاء.. وتحذير من المغامرة

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غرق امرأة في صنعاء.. وتحذير من المغامرة

قضت امرأة غرقاً اليوم في سد سيان بمديرية سنحان محافظة صنعاء. غرق امرأة في صنعاء.. وتحذير من المغامرةقضت امرأة غرقاً اليوم في سد سيان بمديرية سنحان محافظة صنعاء. وذكر مصدر طبي أن فاطمة عبدالكريم الجاملي 20 عاماً من منطقة بني شداد بمديرية خولان، توفيت غرقاً في مياه سد سيان، بحسب وكالة سبأ. وحذر المصدر مرتادي تلك الأماكن من السباحة والمغامرة بأنفسهم في مياه السدود حفاظاً على أرواحهم من حوادث الغرق .. مبيناً أن مياه السدود غير مهيأة لممارسة السباحة نتيجة وجود تربة لزجة تتسبب في الغرق.

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