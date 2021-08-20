تنسيق الجامعات الخاصة 2021 والحد الأدنى للقبول بها بعد انخفاض الدرجات

تنسيق الجامعات الخاصة 2021 ، يتسائل الكثير من الطلبة والطالبات من خريجي الثانوية العامة لمعرفة الدرجات الخاصة بتنسيق الجامعات الخاصة بعد أن ظهرت نتيجة الثانوية العامة منذ أيام بسيطة، لرغبة الجميع في الحصول على مقعد في تلك الجامعات بعد أن جاءت النتائج قد تكون صادمة بالنسبة للكثير تكاد تحطم كافة آمالهم وطموحاتهم في الالتحاق بإحدى الجامعات الحكومية، ولذلك التفت الأنظار جميعها من أجل معرفة التنسيق الخاص بالجامعات الخاصة التي تنتشر في كل مكان بداخل جمهورية مصر العربية.

تنسيق الجامعات الخاصة 2021

ظهرت نتيجة الثانوية العامة منذ يوم الثلاثاء الماضي بنسبة نجاح منخفضة كليًا عن الأعوام الماضية، وفي نفس الوقت نسبة مجاميع أقل بكثير، حيث حصلت الفئة الأكبر على مجاميع أقل من 75 %، ونسبة بسيطة حصلت على مجاميع فوق ال 95 %، وتلك النتيجة تعد هي الأولى من نوعها، مما يشير إلى انخفاض تنسيق الجامعات سواء الحكومية أو الخاصة، حيث أكد المسؤولين في المجلس الأعلى للجامعات الخاصة أن التنسيق سوف يكون متماشيا مع متوسط مجاميع الثانوية العامة كي لا يحدث ظلم للطلبة والطالبات.

مجموع قبول الجامعات الخاصة

أعلن مسؤولي الجامعات الخاصة أنه إلى الآن لم يتم الإعلان عن الحد الأدنى لتنسيق الجامعات الخاصة، وسوف يتم الإعلان عنه عقب إعلان تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة، ولكن هناك الكثير من التوقعات التي يتحدث عنها العاملين في التعليم بخصوص التنسيق لتلك الجامعات بعد انخفاض مجاميع الطلاب في الثانوية العامة، وتوقعوا أن يصاحب هذا الانخفاض انخفاض آخر في نسبة القبول والحد الأدنى لطلاب الجامعات سواء العامة الحكومية أو الخاصة، حيث من المتوقع أن تنخفض بنسبة ما بين 5 % إلى 8 %، وتكون النسبة المتوقعة كالتالي :

كليات الطب البشري، 85 %.

كلية الهندسة، 70 %.

كليات طب الأسنان، الصيدلة، العلاج الطبيعي، 80 %,

كليات الفنون التطبيقية، العلوم الصحية، التكنولوجيا الحيوية، علوم الحاسب، 65 %.

كلية اللغات والترجمة 60 %.

باقي الجامعات 55 %.

كلية الإعلام، 60 %.

تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة

يبدأ تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة بمعدل 88.4 % علمي علوم، 80 % علمي رياضة، 65 % أدبي، ويستمر التنسيق لمدة خمسة أيام، وبعدها تظهر النتيجة الخاصة بهم للقبول في الجامعات يوم 28/8/2021 لتبدأ بعدها المرحلة الثانية للثانوية العامة، ويليها المرحلة الثالثة، علمًا بأن موعد أداء اختبارات الدور الثاني سيكون يوم 4/9/2021.