من مكانك تملّك عقارك وبرسوم إدارية مستردة من الراجحي موبايل Mobile phone

الآن منتج البيع على الخارطة متاح عبر الراجحي موبايل. يمكنك الدخول الى التطبيق واختيار منزلك من مجموعة المطورين المعتمدين لدينا. المميزات من خلال تملّك عقارك وبرسوم إدارية مستردة من الراجحي موبايل Mobile phone المميزات من خلال تملّك عقارك وبرسوم إدارية مستردة من الراجحي موبايل Mobile phone يقدم لجميع عملاء المصرف عبر الراجحي موبايل المدعومين من صندوق التنمية العقارية وسكني: مدة تمويل تصل إلى 20 سنة

هامش ربح ثابت طوال فترة التمويل

متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية

معدل نسبة سنوي يبدأ من 4.08%

رسوم إدارية مستردة لمشاريع مختارة* دفعات الوحدات السكنية المكونة من أكثر من دور: رقم الدفعة قيمة الدفعة متطلبات صرف الدفعة 1 15% التقييم العقاري 2 25% صب سقف الدور الأرضي 3 20% صب سقف الدور الأول 4 35% اكتمال الهيكل الإنشائي بالإضافة إلى البياض الداخلي (اللياسة) 5 5% الخدمات الأساسية: التأكد من توفر كافة الخدمات مثل عداد الكهرباء وعداد الماء والصرف الصحي.

الموافقات: الحصول على الموافقات مثل شهادة إتمام البناء والتقارير الخاصة بمنصة بلدي لتطبيق الوحدة لكود البناء السعودي أو ما تشترطه الجهات ذا الاختصاص.

الوحدة السكنية: إنجاز الوحدة السكنية بشكل كامل ويتم التأكد من تنفيذ جميع المراحل والخدمات الخاصة إن وجدت. رقم الدفعة قيمة الدفعة متطلبات صرف الدفعة 1 15% التقييم العقاري 2 25% صب أعمدة الدور الأرضي 3 20% صب سقف الدور الأرضي 4 35% اكتمال الهيكل الإنشائي بالإضافة إلى البياض الداخلي (اللياسة) 5 5% الخدمات الأساسية: التأكد من توفر كافة الخدمات مثل عداد الكهرباء وعداد الماء والصرف الصحي.

الموافقات: الحصول على الموافقات مثل شهادة إتمام البناء والتقارير الخاصة بمنصة بلدي لتطبيق الوحدة لكود البناء السعودي أو ما تشترطه الجهات ذا الاختصاص.

الوحدة السكنية: إنجاز الوحدة السكنية بشكل كامل ويتم التأكد من تنفيذ جميع المراحل والخدمات الخاصة إن وجدت *أحكام وشروط استرداد مبلغ الرسوم الإدارية: يحق لكل عميل الاستفادة من العرض لمرة واحدة فقط (مهما كان عدد العقود)‏يطبق

الاسترداد النقدي للرسوم الإدارية لمنتجات التمويل شرط أن يكون لدى العميل احدى بطاقات الراجحي “فيزا” الائتمانية أو منخفضة الرصيد أو الحسم الشهري.

سيتم خصم الرسوم الإدارية من العملاء ‏واضافه مبلغ الاسترداد النقدي للرسوم الإدارية على حساب البطاقة في غضون 7 أيام عمل اذا كان العميل يحمل احدى بطاقات الراجحي المصدرة والمفعلة.

سيتم إضافة مبلغ الاسترداد النقدي للرسوم الإدارية لمنتجات التمويل على البطاقات المفعلة والغير متأخرة بالسداد.

على العميل التأكد من وجود بطاقة نشطة قبل 30 سبتمبر 2021 من أجل الحصول على الاسترداد النقدي للرسوم الإدارية لمنتجات التمويل.

ض صالح من فترة 11 أغسطس 2021 حتى 30 سبتمبر 2021

استرداد الرسوم الإدارية سوف يشمل الطلبات الجديدة للمشاريع التالية فقط # المطور المشروع .1 حمد وأحمد المزيني بوابة الشرق .2 التحالف العقارية اشراق ليفنج 3. إدارة للتنمية والتطوير مدينة الورود 4. لدن للتطوير والاستثمار فينان دفعات الوحدات السكنية المكونة من دور واحد:*أحكام وشروط استرداد مبلغ الرسوم الإدارية: الشروط: * أن يكون العميل سعودي الجنسية. * أن يكون العميل على رأس العمل في إحدى المنشآت في القطاع العام أو الخاص * ألا يقل صافي دخل العميل الشهري عن 3,500 ريال سعودي. * تحويل الراتب كيفية التقديم؟ عبر الراجحي موبايل*الم البنك خاضع لرقابة وإشراف البنك المركزي السعودي كيفية التقديم؟

الآن منتج البيع على الخارطة متاح عبر الراجحي موبايل. يمكنك الدخول الى التطبيق واختيار منزلك من مجموعة المطورين المعتمدين لدينا. المميزات من خلال تملّك عقارك وبرسوم إدارية مستردة من الراجحي موبايل Mobile phone المميزات من خلال تملّك عقارك وبرسوم إدارية مستردة من الراجحي موبايل Mobile phone يقدم لجميع عملاء المصرف عبر الراجحي موبايل المدعومين من صندوق التنمية العقارية وسكني: مدة تمويل تصل إلى 20 سنة

هامش ربح ثابت طوال فترة التمويل

متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية

معدل نسبة سنوي يبدأ من 4.08%

رسوم إدارية مستردة لمشاريع مختارة* دفعات الوحدات السكنية المكونة من أكثر من دور: رقم الدفعة قيمة الدفعة متطلبات صرف الدفعة 1 15% التقييم العقاري 2 25% صب سقف الدور الأرضي 3 20% صب سقف الدور الأول 4 35% اكتمال الهيكل الإنشائي بالإضافة إلى البياض الداخلي (اللياسة) 5 5% الخدمات الأساسية: التأكد من توفر كافة الخدمات مثل عداد الكهرباء وعداد الماء والصرف الصحي.

الموافقات: الحصول على الموافقات مثل شهادة إتمام البناء والتقارير الخاصة بمنصة بلدي لتطبيق الوحدة لكود البناء السعودي أو ما تشترطه الجهات ذا الاختصاص.

الوحدة السكنية: إنجاز الوحدة السكنية بشكل كامل ويتم التأكد من تنفيذ جميع المراحل والخدمات الخاصة إن وجدت. رقم الدفعة قيمة الدفعة متطلبات صرف الدفعة 1 15% التقييم العقاري 2 25% صب أعمدة الدور الأرضي 3 20% صب سقف الدور الأرضي 4 35% اكتمال الهيكل الإنشائي بالإضافة إلى البياض الداخلي (اللياسة) 5 5% الخدمات الأساسية: التأكد من توفر كافة الخدمات مثل عداد الكهرباء وعداد الماء والصرف الصحي.

الموافقات: الحصول على الموافقات مثل شهادة إتمام البناء والتقارير الخاصة بمنصة بلدي لتطبيق الوحدة لكود البناء السعودي أو ما تشترطه الجهات ذا الاختصاص.

الوحدة السكنية: إنجاز الوحدة السكنية بشكل كامل ويتم التأكد من تنفيذ جميع المراحل والخدمات الخاصة إن وجدت *أحكام وشروط استرداد مبلغ الرسوم الإدارية: يحق لكل عميل الاستفادة من العرض لمرة واحدة فقط (مهما كان عدد العقود)‏يطبق

الاسترداد النقدي للرسوم الإدارية لمنتجات التمويل شرط أن يكون لدى العميل احدى بطاقات الراجحي “فيزا” الائتمانية أو منخفضة الرصيد أو الحسم الشهري.

سيتم خصم الرسوم الإدارية من العملاء ‏واضافه مبلغ الاسترداد النقدي للرسوم الإدارية على حساب البطاقة في غضون 7 أيام عمل اذا كان العميل يحمل احدى بطاقات الراجحي المصدرة والمفعلة.

سيتم إضافة مبلغ الاسترداد النقدي للرسوم الإدارية لمنتجات التمويل على البطاقات المفعلة والغير متأخرة بالسداد.

على العميل التأكد من وجود بطاقة نشطة قبل 30 سبتمبر 2021 من أجل الحصول على الاسترداد النقدي للرسوم الإدارية لمنتجات التمويل.

ض صالح من فترة 11 أغسطس 2021 حتى 30 سبتمبر 2021

استرداد الرسوم الإدارية سوف يشمل الطلبات الجديدة للمشاريع التالية فقط # المطور المشروع .1 حمد وأحمد المزيني بوابة الشرق .2 التحالف العقارية اشراق ليفنج 3. إدارة للتنمية والتطوير مدينة الورود 4. لدن للتطوير والاستثمار فينان دفعات الوحدات السكنية المكونة من دور واحد:*أحكام وشروط استرداد مبلغ الرسوم الإدارية: الشروط: * أن يكون العميل سعودي الجنسية. * أن يكون العميل على رأس العمل في إحدى المنشآت في القطاع العام أو الخاص * ألا يقل صافي دخل العميل الشهري عن 3,500 ريال سعودي. * تحويل الراتب كيفية التقديم؟ عبر الراجحي موبايل*الم البنك خاضع لرقابة وإشراف البنك المركزي السعودي كيفية التقديم؟

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