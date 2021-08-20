الصحة العراقية عودة الدوام الحضوري بالمدارس والجامعات2021 بشروط صارمة

الصحة العراقية عودة الدوام الحضوري ، للمدارس والجامعات العراقية، للعام الدراسي الجديد 2021م، تم إعلان اليوم الخميس، 19 أغسطس 2021م، الموافق 11 من شهر محرم 1443هـ، من خلال عدة تصريحات، لوزارة الصحة العراقية، من شأنها تأكيد نية العودة للدوام حضوريًا، مع العلم أن تخوف المسؤولين من انتشار فيروس كورونا، بين الطلاب، لذا فمن منطلق الحرص على صحة وسلامة، الطلاب والطالبات العراقيين، وكذلك أولياء أمورهم، سوف تتم العودة الحضورية، وفق شروط صارمة، ناقشتها وزارة الصحة العراقية، ووزارة التربية بالعراق، وذلك بعد تزايد أعداد المواطنين المصابين بفيروس كورونا بالعراق، واحتمالية ارتفاع الأعداد، والدخول بالموجة الثالثة من فيروس كورونا.

إضافة لما سبق ذكره، فوفق تصريحات وزارة الصحة العراقية، فإن الموقف الوبائي سيكون المؤشر الأساسي، لقرار عودة المدارس والجامعات حضوريًا، للعام الدراسي الجديد 2021/ 2022م، فانخفاض معدلات الإصابة بفيروس كورونا، كذلك معدلات الوفيات، هو المؤشر الذي سيوضح خطة سير العملية التعليمية القادمة، للعام الدراسي الجديد 2021/ 2022م، وقد صرح العضو الإعلامي، لوزراة الصحة العراقية، الدكتور/ ربى فلاح حسن، بأن الفترة القريبة الماضية، شهدت زيادة غير مسبوقة، من إقبال المواطنين العراقيين، لتلقي لقاح التطعيم ضد فيروس كورونا، وتأمل وزارة الصحة العراقية، بارتفاع أعداد الملقحين ضد كورونا في الفترة القادمة، حتى تتضح خطة العام الدراسي الجديد.

شروط العودة الحضورية بالمدارس والجامعات العراقية للعام الدراسي الجديد 2021/2022م

في الختام نوضح أنه، وفق تصريحات وزارة الصحة العراقية، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم بالعراق، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالعراق، فإن الشروط التي ستحدد الخطة التعليمية، للعام الدراسي القادم 2021/ 2022م، نذكرها بالترتيب كالتالي: