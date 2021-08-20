أبرز إنجازات وزارة التعليم في التعليم العام والتعليم الجامعي بالمملكة

أبرز إنجازات وزارة التعليم خلال العامين الماضيين بالمملكة العربية السعودية، حيث نجد أن وزارة التعليم السعودية تحرص دائما على بذل جهودها من أجل ضمان سلامة أبنائها من الطلبة والطالبات والمنظومة التعليمية بأكملها خاصة في ظل انتشار جائحة كورونا، كما تحرص على الارتقاء بمستوى الطلاب والطالبات، وحققت العديد من الإنجازات بدعم من القيادة الرشيدة حفظها الله بما يجعلها تحقق الكثير من الطموحات وتطلع للوصول إلى المزيد من النجاح والارتقاء،.

وقوع الاختيار على منصة مدرستي ضمن أفضل أربعة نماذج في الترتيب عالميا. تقدم المملكة العربية السعودية في اختبارات التيمز وتفوقها في عام 2019 إذا ما قورنت بعام 2015. 125 طالب وطالبة قد حصلوا على ميداليات وجوائز من الأولمبياد الدولية. قامت الوزارة بإعداد 34 منهجا جديدا، وتطوير 89 من المناهج القائمة. تعديل ما يصل إلى 120 ألف في محتوى المناهج الدراسية خلال العاميين الماضيين.

أبرز إنجازات وزارة التعليم في التعليم العام

تصنيف 10 جامعات سعودية ضمن أفضل الجامعات على المستوى العالمي في تصنيف التايمز. تصنيف 5 جامعات سعودية ضمن أفضل الجامعات عالميا في تصنيف شنغهاي 2021. تحويل 50 كلية مجتمع إلى كليات تطبيقية من أجل العمل على تلبية احتياجات سوق العمل.

أبرز إنجازات وزارة التعليم في التعليم الجامعي

كما حققت المملكة العربية السعودية المركز الأول عربيا في أبحاث كورنا، والمركز الثاني عشر على مجموعة العشرين، وحققت المركز الرابع عشر على المستوى العالمي في أبحاث جائحة كورونا.

استعدادات وزارة التعليم للعام الدراسي الجديد 1443

قامت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية بالإفصاح عن أبرز استعداداتها في استقبال العام الدراسي الجديد 1443، ومنها: