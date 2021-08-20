مقتل طفلين بتفجير انتحارى استهدف صينيين جنوب غرب باكستان

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم حكومة إقليم بلوخستان، لياقت شهوانى، لوكالة "رويترز": "قتل طفلان وأصيب ثلاثة فى الهجوم"، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم". وذكر بيان للشرطة أن التفجير الانتحارى وقع فى مدينة غوادار الساحلية فى حوالى الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلى، وأسفر عن إصابة مواطنين صينيين بجروح طفيفة. ولم تعلن أى جهة بعد مسؤوليتها عن الهجوم. وتشارك الصين فى تطوير ميناء جوادار المطل على بحر العرب فى إطار ممر اقتصادى صينى باكستانى تقدر تكلفته بنحو 60 مليار دولار، يعد بدوره جزءا من مشروع الحزام والطريق الصينى للبنية التحتية.

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