الكرملين: بوتين سيلتقى العاهل الأردنى الاثنين المقبل فى روسيا

جدة - نرمين السيد - وقال مساعد الرئيس الروسى، يورى أوشاكوف، فى تصريح اليوم الجمعة، وفقا لقناة (روسيا اليوم)، ردا على سؤال حول ما إذا كان من المخطط أن يزور العاهل الأردنى روسيا الأسبوع المقبل: "نعم، وسيتم عقد لقاء عمل (مع الرئيس بوتين) يوم الاثنين المقبل".

يشار إلى أنه قد آخر لقاء بين بوتين والملك عبد الله الثانى فى أكتوبر 2019 بمدينة سوتشى الروسية، وفى 11 يوليو 2020 أجريا اتصالا هاتفيا بحثا فيه، حسب الكرملين، توحيد الجهود لمكافحة جائحة فيروس كورونا وملفى سوريا وليبيا.