بوتين: التهديد الإرهابي في سوريا لا يزال باقياً

بوتين: التهديد الإرهابي في سوريا لا يزال باقياًحذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن التهديد الإرهابي في سورية لا يزال باقياً على الرغم من استمرار عمل نظام وقف إطلاق النار في معظم أراضي البلاد.

وقال الرئيس بوتين خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في موسكو "أبلغنا الشركاء الألمان برؤيتنا للأوضاع في سورية، حيث يستمر في معظم أراضيها سريان نظام وقف إطلاق النار ويجري إحياء الاقتصاد والبنية التحتية المدمرين، لكن التهديد الإرهابي لا يزال باقيا هناك".

وشدد على أن "الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لا تزال غير سهلة بسبب العقوبات غير القانونية التي تم تطبيقها ضد دمشق وجائحة فيروس كورونا".

واعرب الرئيس الروسي عن امله في أن تنضم الدول الأوروبية، بما في ذلك ألمانيا، إلى الجهود المبذولة لمساعدة الشعب السوري.