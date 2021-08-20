استعلام عن الكفيل في بنك التسليف 1443 السعودية

َاستعلام عن الكفيل في بنك التسليف 1443 السعودية ؛ سوف نقوم اليوم عبر موقع ثقفني بتقديم الطريقة التي يمكن من خلالها أن نستعلم عن اسم كَفيل في بنك التسليف وتعد هذه الخدمة من أهم الخِدْمَات التي تم توفيرها لعملاء بنك التسليف ويعتبر شرط وجود كَفيل من أهم الشروط التي تقوم بوضعها البنوك لكي يتمكن العميل من الحصول على أي نوع من أنواع القروض ومن الخِدْمَات التي قام بتقديمها بَنك التسليف أيضاً هو الاستعلام عن طلب إعفاء بَنك التسليف، دعونا نتحدث بشكل أكبر عن هذا الموضوع من خلال السطور التالية وتوضيح الطريقة التي يتم استخدامها.

استعلام عن الكفيل في بنك التسليف

يعتبر الكفيل هو الضامن الأساسي للعميل لدي المصرف فإذا حدث وتعثر العميل عن دفع الأقساط المستحقة عليه يكون المسؤول الأول لسداد قيمة الأقساط هو الكفيل الذي يقوم المصرف بدوره بمطالبته بتسديد الأقساط المستحقة على العميل أو (الغارم) وقد أتاح بنك التسليف خدمة التعرف على الكفيل من خلال خدمة العملاء على الرقم الموحد (920008002)، يمكن أيضاً الاستعلام عن ذلك من خلال رقم الهُوِيَّة الوطنية الخاص بصاحب الطلب.

والجدير بالذكر انه يوجد مجموعة م الخطوات التي يجب أن يقوم الشخص بإتباعها لكي يستعلم عن الكفيل في بنك التسليف؛ وهي الخطوات التي وضعها البنك بشكل إلكتروني لكي تسهل علي أي شخص فعل ذلك عن طريق الأنترنت؛ وتتمثل خطوات الاستعلام عن الكَفِيل في بنك التسليف بالمملكة العربية السُّعُودية في التالي:

في الخطوة الأولي للاستعلام يجب الدخول علي الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص ببنك التنمية الاجتماعية .

في الخطوة الثانية سوف يتم ظهور الصفحة الخاصة ببنك التسليف.

الخطوة الثالثة من خلالها يتم إدخال البيانات الخاصة مثل رَقَم الهُوِيَّة الوطنية وكلمة المرور.

الخطوة الرابعة يتم القر علي كلمة موافق.

الخطوة الخامسة يتم النقر علي خدمة حسابي بنك التسليف.

بعد إتمام الخطوة السابقة سوف يظهر للشخص كافة القروض المتواجدة والمتاحة؛ كما سوف يتم ظهور القروض الذي قام الشخص بتكفلها من قبل.

وبذلك يتمكن العميل من الاستعلام عن الكَفيل ومعرفة جميع كل ما يخصه من معلومات مؤكدة بنجاح؛ وبذلك ومن خلال مقالنا نرجو أن نكون قد قدمنا لكم تفاصيل كل ما يخص كيفية الاستعلام عن كَفيل بنك التسليف برقم الهُوِيَّة الوطنية أو رَقَم السجل المدني الخاص بصاحب الطلب.