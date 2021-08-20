طريقة تقديم اعتراض على المخالفات المرورية والاستعلام برقم الهوية

تتيح وزارة الداخلية طريقة تقديم اعتراض على المخالفات المرورية لجميع المواطنين، ويجب عليك أولًا القيام بعملية استعلام المخالفات برقم الهوية من أبشر لتتعرف على قيمة المخالفة، ويرى بعض المواطنين أن قيمة المخالفة قد تكون مبالغاً فيها لأسباب كثيرة ومنها سوء تقدير من الشرطي لذلك تتيح الوزارة طريقة الاعتراض والاستعلام كما سنتعرف.

طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية

قبل التعرف على طريقة تقديم اعتراض على المخالفات المرورية سنتعرف على طريقة استعلام المخالفات برقم الهوية على أبشر من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولًا يجب الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية. قم بتسجيل الدخول إلى المنصة من خلال كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور. ثم اختيار أيقونة “الاستعلامات الإلكترونية”. اختار أيقونة “المرور”. اضغط على أيقونة “الاستعلام عن المخالفات المرورية”. قم بإدخال رقم الهوية الوطنية. اكتب الرمز المرئي في الخانة الفارغة المخصصة لذلك. وأخيراً اضغط على زر “عرض”.

بعد ذلك سوف يتم الانتقال إلى الصفحة الخاصة التي تحتوي على المخالفات المرورية، ومعرفة قيمة المبلغ الإجمالي المطلوب دفعه.

طريقة تقديم اعتراض على المخالفات المرورية

اتاحت وزارة الداخلية لجميع المواطنين إمكانية تقديم اعتراض علي قيمة المخالفة المرورية، ويمكن تقديم اعتراض علي المخالفات بطريقة سهلة من خلال الخطوات التالية:

في البداية يتم الدخول على منصة أبشر الحكومية التابعة لوزارة الداخلية. ثم اختيار (خدمات الأفراد). كتابة اسم المستخدم وكذلك رقم الهوية وكلمة المرور الخاصة بالمستخدم بحساب أبشر. إعادة إدخال كود التحقق المرئي للتأكيد على أن المستخدم ليس روبوت. ثم اضغط على أيقونة “تسجيل الدخول”. بعد ذلك سوف يتم الانتقال إلي الخدمات الإلكترونية ومنها يضغط المستخدم على تقديم اعتراض على المخالفة المرورية ثم ينتظر نتيجة الاعتراض.

طريقة سداد الغرامات على المخالفات المرورية

بعد أن تعرفنا على طريقة استعلام عن المخالفات برقم الهوية من أبشر يجب أن تعرف أن هناك عقوبة تأخير على سداد المخالفة لذلك يجب عليك السداد في الموعد المحدد لذبك نتعرف على طرق التسديد المتاحة.

يمكن لجميع المتواجدين في المملكة السعودية تسديد قيمة الغرامات المرورية من خلال العديد من الطرق المتنوعة، ومن أحد هذه الطرق استخدام حساب بنكي جاري والتحويل الإلكتروني منه.

كما من الممكن أن يتم التحويل من خلال أحد ماكينات أجهزة الصراف الآلي الموجودة في المملكة العربية السعودية، ويمكن التسديد من خلال إتباع الخطوات التالية:

قم بإدخال البطاقة في ماكينة الصراف الآلي. حدد اللغة العربية في حال الرغبة. ثم اضغط على أيقونة الخدمات الحكومية قم بإدخال رقم الهوية القومية ثم اضغط على أيقونة المخالفات المرورية وأخيرا اضغط على خيار “دفع”.

رقم استعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية

يمكن لجميع المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية الاستعلام عن المخالفات المرورية من خلال الهاتف المحمول باستخدام الرقم المخصص لذلك من قبل وزارة الداخلية السعودية وهو: “92333”.

وبهذا نكون قد تعرفنا في هذه المقالة على طريقة تقديم اعتراض على المخالفات المرورية واستعلام عن المخالفات برقم الهوية من أبشر.