تحديث تويتر يتعلق بالرسائل الخاصة وكيفية التحديث

يعد تطبيق تويتر هو الأشهر عالمياً من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، فهو يعد الموقع الأول والأكثر مصداقية في متابعة الأخبار بشكل حصري، فقد شهدت الفترة الأخيرة حالة من التحديثات التي شملت مختلف التطبيقات ومن ضمنهم تويتر، فقد أوضحت العديد من المواقع ومن أهشهرهم موقع Engadget التقني المتخصص أن التويتر قد أعلن عن رغبته في إدخال العديد من التعديلات على وظائف الرسائل التي تتعلق بكافة المستخدمين، بالإضافة إلى العديد من التحسينات التي سوف نوضحها بشكل تدريجي من خلال هذا المقال لكافة متابعي موقعنا ثقفني.

بعد التحديث الأخير الذي تمت الإشارة إليه من خلال صفحته الرسمية يمكن للمستخدم أن يقوم بمشارك نفس التغريدة على 20 حساباً مختلفاً بشكل منفصلاً. أضافت الشركة أيضاً زر التمرير السريع، حتي يمكن الانتقال بسرعة بين أحد الرسائل، وكذلك إلقاء نظرة سريعة على أي مرسلات سابقة. عند الرد على رسالة سيكون هناك نوعان من النقر، الأول هو النقر المزدوج، والنوع الثاني هو الضغط لفترة طويلة، وفي حالة الضغط لفترة طويلة على الرسالة، سيظهر لك قائمة من التعبيرات على غرار رسائل فيسبوك وانستجرام. وقعد جعلت الشركة من السهل فحص محادثة عن طريق تجميع الرسائل حسب التاريخ.

تحديثات تويتر الجديدة:موعد طرح التحديثات الجديدة:

وقد أوضحت الشركة من خلال حسابها الشخصي عبر تغريدة لها على موقع تويتر أن كافة المستخدمين سوف يتمتعون بالتحديثات الجديدة التي تم الإعلان عنها خلال أيام قليلة قادمة، ولم يحدد موعد محدد لكي يبدأ فيه المستخدمين بالاستفادة منها، بالإضافة إلى إنه أشار في ذات الوقت أن التحديثات الجديدة سوف يتم تفعيلها على كافة أنواع الهاتف المحمول سواء الأندرويد أو الأيفون، كما أنه أشار إلى أن نسخة الويب سوف تتمتع بها هذه التحديثات التي قد ذكرناها سالفة الذكر.

كيفية تحديث تويتر:

نعرض لكافة متابعي موقعنا ثقفني خطوات تحديث التطبيق وفقاً لآخر تحديث لكافة مستخدمي الهاتف المحمول من خلال هذه الخطوات التي نعرضها من خلال هذا المقال، وتتلخص في فتح التطبيق ثم اختيار كلمة تحديث ويتم التحديث بشكل تلقائي.