وزير التعليم يؤكد من لم يحصل على جرعتين من اللقاح من الطلاب يعد غائبا

وزير التعليم بالمملكة العربية السعودية أكد على أن من لم يحصل على جرعتين من اللقاح من الطلبة والطالبات، الذين يبلغ عمرهم 12 عام فأكثر يعد غائبا، حتى يقوم باستكمال التحصين عن طريق أخذ الجرعتين، ويعد ذلك اشتراطا على جميع الطلاب والطالبات من أجل العودة الحضورية داخل المدارس والمنشآت التعليمية بالمملكة العربية السعودية.

وزير التعليم يوضح شروط عودة الطلاب والطالبات الحضورية

أشار معالي وزير التعليم السعودي عن شروط عودة الطلاب والطالبات الحضورية في جميع المراحل التعليمية بالتعليم العام والتعليم الجامعي من أجل حضورهم في المدارس والجامعات، قائلا “بالنسبة لطلاب التعليم الجامعي ومن في حكمهم غير مكتملي التحصين بجرعتين فلن يسمح لهم بالحضور، وسيتم إيقاف تسجيلهم، ويعتبرون متغيبين حتى استكمال الجرعة الثانية، وبالنسبة لطلاب التعليم العام لمن أكمل 12 سنة ميلادية يشترط الحصول على جرعتين للحضور للمنشآت التعليمية، ومن لم يكمل التحصين بجرعتين سيتم اعتباره متغيباً حتى استكمال التحصين بجرعتين”.

كما أكد معاليه على كلا من الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات وجميع أعضاء هيئة التدريس وأولياء الأمور ومنسوبي التعليم، ضرورة المبادرة بأخذ لقاح كورونا، من أجل الحرص على سلامة الطلاب وأسرهم والجميع، من توابع هذه الجائحة وحتى نتمكن من العودة الحضورية في المدارس.

رسالة وزير التعليم لكل ولي أمر

نشرت وزارة التعليم عبر الصفحة الرسمية لها على موقع التواصل الاجتماعي، الرسالة التي يوجها وزير التعليم السعودي لكل ولى أمر، وهي في مضمونها ” أبناؤك هم أغلى ما تملك، وأغلى ما يملك الوطن، ونحن مستأمنون عليهم جميعا في تعليمهم والحفاظ على صحتهم، فلا تتأخر في تحصينهم وحصولهم على اللقاح”.

كما أوضح معالي وزير التعليم خلال مؤتمر التواصل الحكومي أن ما تم تحقيقه من إنجازات في كلا من التعليم العام والتعليم الجامعي يعد ثمرة دعم القيادة الرشيدة -حفظها الله- وذلك من أجل بناء منافس عالمياً، ومن ضمن أهم هذه الإنجازات ما يلي: