تردد قناة ssc عرب سات بمختلف التقنيات SD و HD لمتابعة الدوري السعودي للمحترفين

تردد قناة ssc عرب سات 2021، ازداد البحث بصورة كبيرة عن أحدث ترددات قنوات ssc الرياضية نايل سات وعرب سات، حيث تبث القناة ترددها على مختلف الأقمار، كما أنها تبث برامجها بمختلف التقنيات SD و HD، وتقوم شبكة قنوات SSC الرياضية الجديدة بنقل مباريات الدوري السعودي للمحترفين، دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وتتمتع القناة بنسبة مشاهدة عالية لما تقدمه من محتوى إعلامي راقي، ولما تملك القناة من حقوق حصرية لنقل بطولات محلية مهمة للمتابع في المملكة العربية السعودية والوطن العربي، كما أن القناة تمتلك أحدث أجهزة البث في العالم، وذلك حتى تقدم للمتابع جميع المباريات والبرامج في أفضل صورة وأنقى صوت، ويتم ضبط القناة على مختلف أجهزة الاستقبال “الريسيفر” سواء كان SD أو HD.

القمر عرب سات التردد 11747 – 12418 الاستقطاب أفقي H الترميز 27500 التصحيح 6\5

طريقة ضبط القناة على جهاز الاستقبال

تمتلك شبكة قنوات ssc الرياضية نايل سات وعرب سات، حقوق نقل مباريات بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، الدوري السعودي للمحترفين، وكلنا نعلم أن نسبة مشاهدة الدوري السعودي عالية جداً، ليس في المملكة العربية السعودية فقط بل في الوطن العربي ككل، لذلك يزداد البحث بصورة كبيرة منذ انطلاق القناة، عن طريقة ضبط القناة على جهاز الاستقبال، ولذلك ومن خلال السطور القليلة القادمة سوف نشرح لكم طريقة ضبط القناة وتنزيلها بعدة خطوات بسيطة.

الضغط على زر “MENU” الموجود على الريسيفر.

النقر على زر “تركيب” ثم بعد ذلك الضغط على زر “إضافة قناة”.

إدخال التردد الموجود في المقال بشكل صحيح ثم الضغط على زر “بحث”.

البطولات والدوريات التي تنقلها القناة

منذ انطلاق القناة في 2021، وهي تستحوذ على اهتمام قطاع كبير من الجمهور السعودي والعربي المحب للرياضة، وذلك لما تمتلكه القناة من حقوق حصرية وبطولات لا يمكن أن تشاهدها إلا من خلالها، ومن هذه البطولات ما يلي:

الدوري السعودي للمحترفين “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان”.

كأس السوبر السعودي.

كأس الملك.

دوري أبطال أسيا.

كأس الاتحاد الأسيوي.

تصفيات كأس العالم 2022.

القمر:- نايل سات.

التردد:- 12523.

الاستقطاب:- عمودي.

الترميز:- 27500.

تستخدم أحدث أجهزة البث لكي تقدم للمشاهد جميع المباريات والبرامج في أفضل صورة وأحسن صوت.

تمتلك القناة باقة متنوعة من القنوات بمختلف التقنيات سواء SD أو HD.

تقدم محتوى رياضي هادف يثري الحياة الرياضية في المملكة.

لديها مجموعة متميزة من الإعلاميين والمراسلين المميزين.

تمتلك نقل العديد من البطولات المحلية والدولية.

تردد قنوات ssc الرياضية نايل ساتمميزات القناة