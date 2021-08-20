خطوات إصدار وكالة إلكترونية عبر موقع وزارة العدل السعودي

طريقة عمل توكيل إلكتروني من خلال الموقع الرسمي لوزارة العدل السعودية, من الخدمات الإلكترونية المستحدثة من وزارة العدل السعودية هي عمل توكيل إلكتروني لأي شخص آخر, حيث يمكن أن تقوم بعمل توكيل إلكتروني عبر موقع وزارة العدل دون الحاجة إلي الذهاب إلي مقر وزارة العدل لعمله, كما يوجد العديد من الوكالات التي يمكنك أن تقوم بعملها لأي شخص.

الولوج إلي الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة العدل السعودية. النقر علي خدمة الوكالات والإقرارات, ثم الضغط علي إصدار وكالة إلكترونية. اختيار نوع الوكالة التي تريد أن تقوم بإصدارها. يتم إدخال جميع البيانات المطلوبة علي الموقع الخاصة بالموكل. ثم يتم إضافة وكيل. ثم يتم كتابة جميع بيانات الشخص بالوكيل مثل الاسم ورقم الهوية ورقم الهاتف ونوع الوكالة. يتم تحديد بنود التي تريد إضافة الوكالة عليها. ثم يتم تحديد نهاية الوكالة التي سوف تقوم بعملها. ثم يتم الضغط علي كلمة اعتماد. بعدها سوف يرسل لك الموقع رمز للتحقق من هوية الشخص المتقدم, بعد استقبال الرمز يتم كتابته في المكان المخصص له. النقر علي تسجيل الطلب. بعد ذلك سوف يقوم الموقع بإرسال رابط لكلا الوكيل والموكل, والذي يحتوي علي نموذج من الوكالة التي تم عملها, كما تستطيع أن تحصل علي نسخه من هذه الوكالة عن طريق المكاتب أو المديريات الملحقة بوزارة العدل.

خطوات عمل توكيل إلكترونيما هي الوكالات التي يمكن أن يتم عملها

يوجد العديد من الوكالات التي يمكن لأي شخص أن يقوم بعملها لأي شخص آخر, كل ما عليك أن تقوم بتحديد نوع الوكالة التي تريد أن تقوم بعملها.

وكالة الجمارك والسيارات.

وكالة النكاح والمحاكم.

وكالة الضمان الاجتماعي والمساعدات.

وكالة التراخيص.

وكالة الرواتب.

وكالة البنوك.

وكالة المنح والعقارات.

وكالة الهيئات الحكومية والوزارات.

يتم الذهاب إلي موقع وزارة العدل السعودية, ثم يتم اختيار منها تعديل طلب الوكالة.

يتم بعد ذلك كتابة رقم الطلب.

ثم كتابة رقم الهوية الوطنية.

ثم الضغط علي كلمة تعديل.

بعد التعديل يتم الضغط علي تأكيد بعد إدخال رمز التحقق المرسل إلي جوالك.

كيفية تعديل وكالة قد تم عملها من قبل.