نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد فتح الطيران بين مصر والكويت والشروط اللازمة للسفر للمواطنين الراغبين في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد فتح الطيران بين مصر والكويت ، تزايدت التساؤلات بين المواطنين الراغبين في التوجه إلى دولة الكويت أو العودة منها لمعرفة التوقيت الذي يتم خلاله فتح الطيران بين البلدين، وذلك بعد أن تم غلقه في الفترة الماضية حفاظًا على أرواح المواطنين بعد انتشار وباء كورونا وزيادة أعداده، ولكن بعد أن استطاعت البلاد السيطرة على الوضع بصورة مطمئنة يتوقع الكثيرين أن يتم استئناف العمل على فتح الخطوط الجوية بين البلدين مصر والكويت على أن يتم التنسيق بينهما لمعرفة موعد استئناف العمل في الأيام المقبلة.

موعد فتح الطيران بين مصر والكويت

أوضحت المديرية العامة للطيران المدني بالكويت أنه من المقرر أن يحدث تنسيق من أجل عودة الرحلات الجوية بين البلدين وأشارت إلى أنها لا تمانع من ذلك، مع الأخذ في الاعتبار الكثير من الاعتبارات الخاصة للوقاية من وباء كورونا، بعد أن استأنفت مصر الرحلات الجوية المباشرة إلى عدة وجهات بعد الاجتماع مع عدد من السفراء والتمكن بصورة كبيرة من القضاء على الوفيات والإصابات العديدة من وباء كورونا، ووجود اللقاح الخاص بالسيطرة على الوباء.

وكان الطيران الدولي قد أعلن سابقًا موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية باعتبار أن تلك الدول من أكثر الأماكن التي تحتوي على مصريين.

شروط دخول الكويت

أوضح مركز التواصل الحكومي الكويتي أن هناك عدد من الشروط الواجب توافرها من أجل دخول المواطنين القادمين من عدد من الدول إلى الكويت، وأهمها أنه إذا كان الشخص قد تلقى جرعتين من لقاحات كورونا الغير معتمدة في الكويت، لابد أن يحصل على جرعة واحدة على الأقل من اللقاحات المعتمدة، حيث أكد المركز أن هناك عدد من اللقاحات التي تم اعتمادها رسميًا والتي من بينها موديرنا، استرازينكا، جونسون اند جونسون، فايزر، أما باقي اللقاحات فهي غير معتمدة ولا يصح الدخول لمن يحصل عليها فقط.

وأوضحت دولة الكويت أنه شرط أساسي أن يتم تقديم فحص الكورونا قبل دخول البلاد ب 72 ساعة، مع التسجيل في تطبيق شلونك وعمل فحص كورونا آخر بعد الوصول إلى الكويت في خلال 24 ساعة، والحجر المؤسسي لمدة سبع أيام، ثم الحجر المنزلي لمدة سبعة أيام أخرى لغير المحصنين.