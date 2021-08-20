لندن تفرض عقوبات جديدة على 7 روس فى قضية المعارض نافالنى

جدة - نرمين السيد - فرضت الحكومة البريطانية، اليوم الجمعة، عقوبات على سبعة روس للاشتباه بدورهم فى عملية تسميم المعارض اليكسى نافالنى قبل عام على متن طائرة فى سيبيريا، حسبما أفادت قناة "فرانس 24".





وتعرّض السبعة الذين قُدّموا على أنّهم ينتمون إلى أجهزة الأمن الروسية لعقوبتى منع السفر وتجميد الأصول، فى تدابير "اتّخذت إلى جانب حلفائنا الأمريكيين" وفق بيان وزارة الخارجية البريطانية.

وهذه الدفعة الثانية من العقوبات البريطانية فى هذا الملف. وكانت لندن قد فرضت فى أكتوبر 2020 عقوبات على ستة مسؤولين روس، بينهم مدير هيئة الأمن الفدرالية الكسندر بورتنيكوف وعضو الفريق الرئاسى سيرجى كيريينكو.

إلا أنّ البيان البريطانى قال إنّ الأشخاص الذين صدرت هذه المرة عقوبات بحقهم "مسؤولون فى صورة مباشرة عن التحضير للاعتداء على نافالنى فى تومسك فى 20 أغسطس 2020، أو عن تنفيذه".

ومن بين المستهدفين ثلاثة أفراد يزعم انتماؤهم إلى أجهزة الأمن الروسية، هم اليكسى الكسندروف وفلاديمير باناييف وايفان فلاديميروفيتش اوسيبوف. كما طاولت العقوبات أربعة مسؤولين رفيعى المستوى فى هيئة الأمن الفدرالى.

ويقضى نافالنى (45 عاما) عقوبة بالسجن لعامين ونصف عام فى قضية احتيال تعود إلى عام 2014 ولكنّه يقول إنّها "مسيّسة".