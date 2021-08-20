واشنطن تفرض عقوبات على 9 أشخاص ومؤسستين فى روسيا

جدة - نرمين السيد - وذكرت الخزانة الأمريكية فى بيان أصدرته اليوم الجمعة، أن هذه العقوبات الجديدة تطال تسع شخصيات ومؤسستين، بدعوى تورطهم فى حادثة التسميم المزعومة أو علاقتهم بالبرنامج الكيميائى الروسى.

وتضم القائمة السوداء الجديدة سبعة أشخاص قيل إنهم خبراء أو ضباط أو مسؤولون فى هيئة الأمن الفيدرالية الروسية، بالإضافة إلى معهد الأدلة الجنائية التابع للهيئة ورئيسه، والمعهد الحكومى للطب العسكرى التجريبى، وشخص آخر قيل إنه مدير مركز بحوث سابق وخبير فى مجال الأسلحة الكيميائية.

وتضم هذه القائمة المواطنين الروس السبعة، الذين فرضت بريطانيا عقوبات عليهم فى وقت سابق من اليوم.