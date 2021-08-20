جونسون: سنعمل مع طالبان إذا لزم الأمر

جدة - نرمين السيد - وأوضح فى حديثه مع الصحفيين أن "الوضع يتحسن قليلا فى مطار كابول"، لافتا إلى أن "التحديات اللوجستية يمكن التغلب عليها"، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".
وأشار إلى أن إجراءات إجلاء الرعايا البريطانيين واللاجئين الأفغان تسير بشكل جيد وبمعدل ألف شخص يوميا.
وردا على سؤال عما إذا كان لا يزال يثق بوزير الخارجية دومينيك راب، الذى واجه دعوات للاستقالة بسبب تعامله مع الأزمة الأفغانية، قال جونسون: "بالتأكيد أثق به".
وكان راب دافع عن رد فعله على سيطرة حركة "طالبان" على أفغانستان اليوم الجمعة، قائلا إن التغطية الإعلامية لأفعاله لم تكن دقيقة وإن الحكومة عملت بكل جهد لإجلاء المواطنين والراغبين فى المغادرة.
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