ميركل تدعو بوتين للإفراج عن المعارض نافالنى وتمديد اتفاق الغاز مع أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، إلى الإفراج عن الناشط المعارض أليكسى نافالنى وتمديد اتفاق نقل الغاز مع أوكرانيا الذى ينتهى فى 2024.





وقالت ميركل، عقب محادثات مع بوتين فى موسكو، أوردتها قناة (روسيا اليوم)، "لقد طلبت مرة أخرى من الرئيس إطلاق سراح نافالنى وأوضحت أننا سنبقى متابعين لهذه القضية"، مضيفة "لقد تحدثنا أيضا عن صفقة نقل الغاز مع أوكرانيا، والتى يمكن، بل وينبغى تمديدها إلى ما بعد عام 2024". وكانت روسيا قد نفت، فى وقت سابق، الاتهامات الموجهة إليها من قبل الغرب على خلفية قضية نافالنى، مصرة على أن هذه القضية مفبركة وتقف وراءها أجهزة استخباراتية أجنبية.

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