الرئيس الروسي يشدد على ضرورة "منع انهيار أفغانستان"

شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، الجمعة، على ضرورة منع "انهيار" أفغانستان بعد سيطرة حركة طالبان عليها، وعدم السماح لـ"الإرهابيين" بمغادرة البلد، لا سيما عبر تقديم أنفسهم على أنهم لاجئون.

وانتقد بوتن خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في موسكو، السياسة الغربية "غير المسؤولة" التي تسعى لـ"فرض قيم خارجية" على الأفغان، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وأكد الرئيس الروسي على أن طالبان تسيطر على "كل أراضي (أفغانستان) تقريبا"، معتبرا أن هذا "واقع يجب أخذه في الاعتبار لعدم السماح بانهيار الدولة الأفغانية".

وكانت روسيا، وهي من الدول التي لم تعمد إلى إخلاء سفارتها في كابل بعد سيطرة طالبان على البلد، قد قالت، الثلاثاء، إن طالبان توجه "إشارات إيجابية على صعيد الحريات وتقاسم السلطة وتتصرف بصورة حضارية" في العاصمة الأفغانية.

وقال بوتن، الجمعة: "علينا بذل كل ما في وسعنا لتوحيد جهودنا من أجل دعم الشعب الأفغاني، وتطبيع الوضع في هذا البلد وإقامة علاقات حسن جوار".