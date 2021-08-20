"تهافت هيستيري" على شراء الغاز بلبنان.. وفيديو يرصد ما حدث

وسط تحذيرات أطلقها موزعون من احتمال انقطاع الغاز المنزلي كغيره من مواد رئيسية، شهدت لبنان تهافت هستيري على شراء الغاز أمام إحدى الشركات.

وبسبب شح الغاز المنزلي تداعى مواطنون بعد انتظار لساعات أمام شركات توزيع الغاز لشراء قوارير الغاز المنزلي.

وقال نقيب شركات الغاز، فريد زينون، لـ"دوت الخليج" تعليقا على الفيديوهات المتداولة، الجمعة، إن شركات توزيع الغاز تشهد ضغطا شديدا من قبل المواطنين من جراء شح الغاز المنزلي في البلاد.

وتعليقا على الفيديوهات، نفى زينون أن يكون المواطنون قد اقتحموا أو دخلوا الشركة الموزعة وقاموا بسرقة قوارير الغاز.

وقال إن الفيديو المتداول صور في منطقة الأوزاعي في شركة صيداكو، حيث تداعى المواطنون لشراء الغاز بعدما فتحت الشركة أبوابها أمامهم.

وتابع: "ما يحكى عن اقتحام أو سرقة غير صحيح".

وذكر أن "الشركات لديها مخزون 1000 طن من قوارير الغاز المنزلي وتكفي أياما معدودة"، مضيفا أنه "تم فتح اعتماد لدى مصرف لبنان لشراء 5000 طن من الغاز بعد أيام".

وحذر زينون من شح الغاز باعتباره جزء يومي وأساسي في حياة اللبنانيين.