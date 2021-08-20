بالمملكة العربية السعودية وزير التعليم يوضح خطة كاملة لاستئناف الدراسة حضوريا

تم الاعلان من قبل الدكتور حمد آل الشيخ وزير التعليم بالمملكة العربية السعودية بواسطة عمل مؤتمر الاتصال الحكومى الذى تم انعقادة يوم الخميس واوضح فيها انه سوف يتم عمل خطة كاملة بشأن حضور الطالب للعام الدراسى الجديد ، الذى سوف يبدأ في 29 أغسطس ، وهذا بالنسبة لطلاب المستويات المتوسطة والثانوية من التعليم العام ، وايضا طلاب مؤسسات التعليم الجامعي والتدريب الفنى ، وأوضح فى المؤتمر انة يوجد العديد من التطورات بشأن الحفاظ على سلامة الطلاب من فيروس كورونا وايضا تطوير شامل للخطط الدراسية ، و انه يتم اعداد 34 منهجا جديدا وتم تطوير 89 منهجا قائما .

الخطة التفصيلية لاستئناف الدراسة حضوريا

وضح الدكتور حمد آل الشيخ أنه تم عمل خطة تفصيلية لاستئناف الدراسة حضوريا وهذه الخطة تتضمن ما يلى :

الطلاب الذين تلقوا جرعتين من لقاح كورونا سوف يتم السماح لهم بالحضور وذلك من أجل الحفاظ على سلامتهم ، وإذا تم اشتباه لأحد من الطلاب فى الفصل سوف يتم تعليق الدراسة لمدة 10 ايام، والطلاب الذين وجدوا لديهم اشتباه سوف يتم توفيلر لهم خاصية التعلم عن بعد من خلال منصة مدرستى .

اما اذا وجد اكثر من حالتين أو أكثر فى مختلف الفصول فى المدرسة ، يتم فى هذة الحالة تعليق جميع الفصول الدراسية وجميع الطلاب سوف يتم تحويلهم الى التعلم عن بعد عبر منصة الخاصة بمنصة مدرستى .

الطلاب الغير محصنين الذين لم يتم أخذهم جرعتين من لقاح كورونا ، في هذه الحالة يجب على المعلم أن يقوم بتجميل الدروس اليومية على منصة مدرستى ليستطيعوا متابعة زملائهم فيما وصلوا إليه من المنهج ، وايضا توفير العديد من البدائل على المنصة التعليمية .

وتم عمل توقيت للدراسة عن بعد عبر منصة مدرستى لطلاب المرحلة الابتدائية وسوف تكون من الساعة الثالثة والنصف عصرا حتى الساعة السابعة مساءا .

واشار ايضا وزير التربية والتعليم أن الدراسة فى العام الدراسى الجديد يكون عام استثنائي وذلك من خلال انة يتم تنفيذ مناهج جديدة و خطط دراسية جديدة على ثلاثة فصول دراسية ، ويتم التنفيذ لأول سنة مشتركة قد تكون للمرحلة الثانوية .

الطلاب الحاصلين على جرعة واحدة من التعليم العام 93%

قد يكون 93 % فى التعليم العام هم من تلقوا جرعة واحدة من لقاح فيروس كورونا وهذا ما أوضحه الدكتور حمد آل الشيخ ، والذى قد بلغ على جرعتين 37% من الطلاب ، 85% من طلبة الجامعات الذين قد تلقوا جرعة واحدة فقط ، 59% الذين حصلوا على جرعتين ، وقد اشار ايضا ان هذة النسب سوف تكون فى تزايد مستقبلا ، وتم التوضيح من قبل ال الشيخ ان كل ما يتعلق بالدراسة الحضورية فى الفصول الدراسية قد يتم فية شمل مدارس التعليم الخاصة والأجنبية وذلك لطلاب المرحلة الابتدائية وايضا رياض الاطفال ، واوضح ايضا انه لا يوجد تمييز بين التعليم العام والخاص