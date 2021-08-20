تملك بيت عن طريق بنك الراجحي أنواع حلول التمويل العقاري لشراء منزل

مصرف الراجحي يقدم خدمات عديدة للأفراد من المواطنين والمقيمين، ومن الخدمات المقدمة تملك بيت عن طريق بنك الراجحي وأنواع من الحلول التمويلية العديدة التي يقدمها مصرف الراجحي، والتي يتمكن منها العميل من شراء فيلا أو شقة، وأيضًا شراء أرض وفق برامج التمويل من مصرف الراجحي مع صندوق التنمية العقاري، كما يقدم البنك خدمة تقسيط سيارات والكثير من العروض، مع فتح حساب جاري اون لاين عن طريق تطبيق الراجحي أو موقع البنك الرسمي.

تملك بيت عن طريق بنك الراجحي

احصل على التمويل المناسب، حيث يقدم المصرف مجموعة متنوعة من حلول التمويل العقاري، وعليك الاختيار لما يناسب ظروفك، فمن خلال المصرف يمكن شراء بيت الراجحي، والدخول على حاسبة التمويل لمعرفة قيمة القرض والقسط الذي تدفعه وفقًا لدخلك، وكذلك شروط التمويل العقاري المطلوبة، ونوضح لكم تفاصيل شراء بيت مصرف الراجحي.

تمويل شراء فيلا أو شقة مصرف الراجحي

يقدم موقع مصرف الراجحي الإلكتروني، والتي تتم بخطوات سهلة لـ تملك بيت عن طريق الراجحي وهي:-

يبدأ تملك المنزل بمعرفة مبلغ التمويل الذي تحصل عليه

ثم تقدم طلبك بالدخول على تمويل عقاري

ويتضمن تعبئة معلوماتك الشخصية، والمالية، ومعلومات الاتصال

يمنحك شراء منزل برامج تمويل تصل ما بين 20 -30 عام

يتم الموافقة على طلبك خلال 10 أيام

التمويل العقاري يمكن أن يكون فردي أو مشترك

التمويل العقاري متوافق مع الشريعة الإسلامية

شراء عقار استثماري يعد راس مال مدخر

مزايا التمويل لتملك منزل عن طريق بنك الراجحيمنتجات التمويل العقاري

يقدم مصرف الراجحي بالمشاركة مع صندوق التمويل العقاري منتجات التمويل الأتية:

تمويل عقاري لشراء منزل أو شقة مع الحصول على تمويل شخصي

تمويل الإسكان الحكومي لمستحقي التمويل من أجل تمكينهم من شراء عقار سكني

فتح حساب جاري الراجحي موبايل

ومن خلال متابعة خدمات الراجحي فيمكن بسهولة عن طريق خدمة شبكة الإنترنت، فتح حساب جاري عن طريق الراجي موبايل، وتطبيق الراجحي، أو من خلال موقع مصرف الراجحي مباشر.

وكذلك عن طريق الموقع، ثم الدخول على التمويل العقاري والتقديم على تملك منزل عن طريق بنك الراجحي.