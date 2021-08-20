عاجل.. الناتو: ندعو جميع الأطراف فى أفغانستان لتشكيل حكومة شاملة

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "العربية"، عقد وزراء خارجية الدول الأعضاء بالحلف اجتماعا ناقش خلاله افتراضيا الوضع فى أفغانستان.

وقال الأمين العام للناتو، ينس ستولتنبرج، إننا نحتاج إلى أن نتوحد دوليا لمساعدة أفغانستان فى تجاوز الأزمة، مشيرا إلى أن الحلف يساعد فى عملية تشغيل المطار.

وأوضح ستولتنبرج أن باكستان عليها مسؤولية خاصة لضمان وفاء أفغانستان بالتزاماتها، موضحا أن حلفاء واشنطن طالبوا بتمديد فترة الانسحاب إلى ما بعد 31 أغسطس.