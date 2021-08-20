بوتين: على المجتمع الدولى إجراء حوار مع القوى السياسية فى ليبيا

جدة - نرمين السيد - أعلن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن على المجتمع الدولى التأثير على جميع القوى السياسية فى ليبيا من أجل تطوير الاتفاقات التى تم التوصل إليها، حسبما نقلت وكالة أنباء "سبوتنيك".





وقال بوتين فى مؤتمر صحفى مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل: "نعتقد أنه على المجتمع الدولى مواصلة إجراء حوار مع جميع القوى السياسية المؤثرة فى ليبيا من أجل الحفاظ على وتطوير الأمر الإيجابى الذى لم يتحقق بعد". ووصلت المستشارة الألمانية إلى موسكو اليوم الجمعة 20 أغسطس، فى زيارة من المرجح أن تكون آخر رحلة لها إلى روسيا بهذه الصفة. جدير بالذكر، أن ألمانيا ستنتخب، فى 26 سبتمبر القادم، مستشارا جديدا للبلاد؛ خلفا لميركل، التى أعلنت، فى نهاية 2018، أنها لن تترشح لولاية خامسة.

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