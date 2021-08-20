إذا كنت ممن يشعرون بنوع من التيبس في عضلات الجسم عندما تستيقظ صباحا من النوم، فإن هذا الأمر طبيعي إلى حد كبير، بحسب خبراء، لكن كثيرين يتساءلون بشأن سبب هذا الإحساس المزعج عندما يغادر الإنسان السرير حتى يبدأ يومه.
وبحسب موقع "ستايلست"، فإن الإحساس بهذا التيبس صباحا، ليس حكرا على من تقدموا في العمر، بل يمكن أيضا أن يشعر به أناس ما يزالون في الثلاثين من العمر، وربما يكونون في أتم اللياقة، وممن يمارسون الرياضة عدة مرات في الأسبوع.
وأووضح أخصائي العلاج الطبيعي، روشاب سافلا، أن الشعور بالتيبس يحصل لدى الإنسان، لأنه كان في حالة من عدم الحركة طيلة ساعة النوم، ثم استفاق فجأة، وهذا معناه أن الجسم في حاجة إلى التأقلم خلال هذه الفترة الانتقالية، أي فترة الاستيقاظ.
وأضاف أن الأيونات المستشعرة للحمض لدى الإنسان، تقوم بتحفيز الاستجابة، من أجل إخطار الجسم، ودفعه إلى زيادة تدفق الجسم نحو منطقة ما، وهذا الأمر يجعل من غير المريح أن تجلس في وضعية واحدة فقط، مباشرة بعد الاستفاقة من النوم.
وفي المنحى نفسه، ترى أخصائية العلاج الطبيعي، ليوسي ساكاريلو، أن هذا التيبس ناجم بالأساس عن عدم حركة جسم الإنسان خلال النوم، كما أنه قد ينجم أيضا عن التقدم في السن أو حصول تغيير في المفاصل.
ويقول خبير العلاج الطبيعي، سالفا، إن الشعور بهذا التيبس لا يدعو للقلق، بل إنه يبعث على الاطمئنان، لأن هذا الإحساس الصباحي الذي يبدو مزعجا، يعني أن جسمنا تعود على الحركة.
ويقول الخبراء إن جسم الإنسان يعتاد على القيام بحركة في كل ثلاثين دقيقة على الأكثر، وهذا الأمر لا يحصل عندما نغط في نوم عميق طيلة ساعات الليل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر "التيبس الصباحي".. شعور عابر أم "جرس إنذار" يدعو إلى القلق؟ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.