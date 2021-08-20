مصر.. كشف حقيقة العثور على جثة طفل بعد سرقة أعضاءه

كشف مصدر أمني، الجمعة، حقيقة قتل طفل وسرقة أعضاءه بمنطقة الأهرامات في الجيزة جنوبي العاصمة المصرية القاهرة.

وقال المصدر لموقع "دوت الخليج" إن القصة بدأت بتداول خبر على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يتضمن العثور على جثمان أحد الأطفال بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة بعد سرقة أعضائه والقبض على الجناة مدعياً انتشار تلك الجرائم.

وأوضح المصدر أنه بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله في هذا الشأن، حيث تم تحديد مستخدم الحساب المشار إليه.

وتبين أنه عامل مقيم بدائرة القسم، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وعدم علمه بصحة ما قام بنشره.