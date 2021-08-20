بسبب "الأزمة الكبيرة".. إيقاف مدحت شلبي حتى نهاية الموسم

تلقى الإعلامي المصري الشهير مدحت شلبي، الجمعة، قرار بإيقافه عن الظهور على شاشة قناة أون تايم سبورتس المصرية إثر الأزمة التي أثارها بعد هجومه على جماهير النادي الأهلي.

ونشرت مجموعة قنوان "أون تايم سبورتس" بيان رسمي على صفحتها الرسمية في فيسبوك جاء فيه: "انطلاقا من السعي الدائم لتقديم إعلام رياضي هادف ومحتوى يتماشى مع ميثاق الشرف الإعلامي، وترسيخا لمبدأ احترام كل أطياف جماهير كرة القدم المصرية، فقد قررت إدارة قنوات أون تايم سبورتس، وقف ظهور الإعلامي مدحت شلبي، والذي يقدم برنامج مساء أون تايم سبورتس، على قناة أون تايم سبورتس 2 حتى نهاية الموسم".

من جانبه، تقدم شلبي باعتذار رسمي إلى جماهير النادي الأهلي، بعد نشرت الصفحة الرسمية للقناة عنوانا للفيديو يحمل هجوم ضد النادي الأهلي، بسبب الاتهامات التي وجهت إلى النادي الإسماعيلي بتفويت المباراة للزمالك.

وقال مدحت شلبي عبر فيديو على صفحته الرسمية في فيسبوك: "لم أوجه كلامي إلى جماهير الأهلي أو الزمالك أو أي نادٍ، لكنني أوجه حديثي لكل منصة إعلامية تتحدث في قضية التفويت".

وانتقد شلبي اتهام أشخاص لفرق بتفويت مباريات لصالح أندية أخرى، مما عرضه لهجوم شديد على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونفى شلبي، خلال فيديو نُشر صباح الجمعة، أن يكون هاجم الجمهور، مشيرا إلى أنه قصد بكلامه إعلاميين وصحفيين.

وأثير في الأيام الأخيرة الحديث عن تفويت مباريات في ظل صراع شرس بين الأهلي والزمالك على لقب الدوري المصري الممتاز.

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري مبتعدا بأربع نقاط عن الأهلي الوصيف وحامل اللقب.