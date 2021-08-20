“moed.gov.sy” رابط نتيجة الثانوية السورية الدورة التكميلية 2021 فتح موقع وزارة التربية السورية

موعد إعلان نتيجة الثانوية السورية الدورة التكميلية 2021، من أهم وأكثر موضوعات البحث عبر مختلف محركات البحث على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت، من قبل أكثر من 161 ألف طالب وطالبة من الطلاب الراغبين في تحسين نتائجهم، والطلاب الراغبين في التكميل في عموم محافظات الجمهورية السورية، ويتردد عبر المواقع الإلكترونية أن مواعيد متضاربة عن موعد صدور النتائج، وأعلنت وزارة التربية والتعليم السورية عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، على لسان الدكتور دارم طباع وزير التربية السورية أنه لم يتحدد موعد رسمي حتى الآن لإعلان النتيجة، ولكن النتائج أصبحت جاهزة وتم الانتهاء من جميع مراحل التصحيح، وسوف ترفع على موقع الوزارة الرسمي خلال ساعات.

موقع نتيجة الثانوية السورية الدورة التكميلية 2021

كما هو كمعروف فأن جميع نتائج الشهادات السورية تعلن من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية، ونتيجة الدورة الثانية ” التكميلية”، باتت جاهزة للرفع على الموقع خلال الساعات القليلة القادمة حتى يتسنى للطلبة الدخول عليه برقم الاكتتاب، والاستعلام عنها بسهولة، وكانت وزارة التربية قد عقدت أمتحانات الدورة التكميلية، في الأول من شهر أغسطس الجاري وسأتمرت حتى يوم 15 من نفس الشهر، وبعد أنتهاء الامتحانات شرعت اللجان المختصة بالتصحيح في عملها مباشراً والآن تم الانتهاء من كافة أعمال التصحيح، وأصبحت جاهزة للاعتماد ومن ثم رفعها على الموقع.

الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التربية السورية moed.gov.sy. الضغط على مربع نتائج التوجيهي. كتابة البيانات الشخصية المطلوبة” الاسم، رقم الجلوس”. تسجيل رقم الاكتتاب واسم المحافظة التابع لها الطالب. الضغط على زر الاستعلام عن النتيجة.

رابط نتيجة الثانوية السورية الدورة التكميلية 2021وزارة التربية السورية

وزارة التربية السورية من أهم وأنشط الوزارات في الحكومة السورية، فقد نجحت في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها سوريا، من أتمام العام الدراسي السابق بنجاح، وهي الآن تتهيأ لعرض نتائج التوجيهي خلال الساعات القادمة، وهذا يعد أنتصار للوزارة التي تسعى دائمة لتطوير المنظومة ألتعليمه في سوريا، والأخذ بكل أساليب التكنولوجيا في إعلان النتائج إلكترونياً في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، الذي يضرب البلاد في الوقت الراهن.