نتائج الصف الثالث متوسط 2021 الدور الأول من وزارة التربية العراقية results

نتائج الصف الثالث متوسط الدور الأول 2021 العراق. يترقبها كافة الطلاب وأولياء الأمور في الوقت الحالي، خصيصاً بعد أن انتهت فترة الامتحانات منذ مدة طويلة للتعليم المتوسط في مختلف المحافظات بالعراق، ولهذا سيتم توفير رابط موقع وزارة التربية العراقية للاستعلام عن نتائجنا للثالث المتوسط. وقد أكد الدكتور علي حميد مخلف ’’وزير التربية’’ أن اعتماد وصدور النتائج خلال نهاية شهر أغسطس وسيتم إعلان الأخبار عبر السومرية نيوز رسمياً.

نتائج الثالث متوسط 2021 الدور الأول

يمكن الاستعلام عن النتائج بكل سهولة، والحصول علي أسماء الطلاب، ويتم ذلك بالدخول إلي الرابط التالي، رابط موقع وزارة التربية والتعليم في العراق، تحديد النتائج للمرحلة التعليمية المتوسطة، ويتم كتابة البيانات الشخصية الخاصة بالطالب، مثل الاسم ورقمه الامتحاني. وبعد ذلك يتم الضغط علي بحث بعد نقل الرمز التأكيدي الظاهر علي الشاشة.

أكد السيد الوزير، اقتراب صدور النتائج. فقد كان وزير التربية يزور عدداً من مراكز فحص الثالث المتوسط. ويؤكد أن العمل يسير بانسيابية عالية ووفق الخطة الموضوعة والمراعية لظروف طلبتنا. حيث زار وزير التربية الاستاذ علي حميد مخلف الدليمي عدداً من مراكز الفحص الامتحاني لطلبة الثالث المتوسط. واطلع معالي الوزير على عملية التصحيح، والتدقيق المستمرة. مشيداً بانسيابية العمل وبجهود أبطال الملاكات التدريسية في عملية التصحيح والتدقيق والتنظيم.

موقع وزارة التربية العراقية

عملت الوزارة دوماً علي توفير النتائج من خلال موقعها الرسمي. كما اكد الدليمي ان عملية التصحيح تسير وفق الخطط الموضوعة لها من قبل الوزارة، وذلك بانجاز العمل دون تأخير، مع مراعاة ظروف الطلبة الصعبة التي مروا بها بسبب انتشار وباء كورونا وارتفاع درجات الحرارة. وتمنى معالي الوزير النجاح والتوفيق لطلبتنا الاعزاء كي يرفعوا اسم العراق عالياً في كافة المحافل العلمية والتربوية.

نتائج الصف الثالث متوسط 2021 الدور الأول موقع ناجح. أصبحت جاهزة للعرض عبر المواقع الإلكترونية. وسيمكن لكافة الطلاب الحصول عليها بمختلف المحافظات العراقية، فكل ما عليكم هو الاستعلام طبقاً للبيانات الشخصية. وتحصلون علي الأسماء مرفقة في قوائم كاملة من الوزارة.