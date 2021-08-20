الناتو: نركز على عمليات الإجلاء والوضع فى أفغانستان صعب ولا يمكن التنبؤ به

جدة - نرمين السيد - أكد وزراء خارجية حلف شمال الأطلسى "الناتو"، اليوم الجمعة، أن عملهم فى أفغانستان يتركز حاليا على المساعدة فى عمليات الإجلاء، مشددين على أن الوضع هناك صعب ولا يمكن التنبؤ به.





وبحث وزراء خارجية حلف شمال الأطلسى، اليوم الجمعة، الإجلاء من أفغانستان، دراسة علاقاتهم المستقبلية مع حركة طالبان، حيث أفقدت السرعة التى استولت بها الحركة على السلطة الدول الغربية توازنها. كما تعهد الحلف بالحفاظ على الدعم للشعب الأفغانى، رغم الانسحاب العسكرى، إلا أنه لم يوضح كيفية ذلك إذا استولت طالبان على مؤسسات الدولة.

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