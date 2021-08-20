عاجل.. الناتو: لن نسمح بتهديد إرهابى جديد من أفغانستان

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "العربية"، أوضح الناتو أنه على طالبان الوفاء بالتزاماتها الدولية وعدم توفير الملاذ للقاعدة، واحترام الحقوق الأساسية لجميع المواطنين فى أفغانستان. وتابع الناتو، أن لديه 800 شخص يساعدون فى عمليات الإجلاء فى أفغانستان، داعيا حركة طالبان بالسماح بعمليات الإجلاء. وأضاف حلف شمال الأطلسى أنه يعد تقريرا حول ما جرى فى أفغانستان من أجل "الاستفادة من الدروس التى تعلمناها".

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