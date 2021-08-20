واشنطن تحذر من قرب نفاد المساعدات الغذائية فى إقليم تيجراى

جدة - نرمين السيد - وقالت سامانثا باور، مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (يو إس ايد) فى بيان صدر فى وقت متأخر أمس الخميس، إن أقل من 7% من المساعدات الغذائية المطلوبة وصلت إلى منطقة تيجراى التى يبلغ تعداد سكانها نحو ستة ملايين نسمة، وإن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وغيرها من منظمات المساعدة "قد استنفدت مخزون المواد الغذائية لديها فى تيجراى بعد تسعة أشهر من الحرب".

وأضافت باورز: "هذا النقص ليس ناتجا عن عدم توافر الغذاء، ولكن لأن الحكومة الإثيوبية تعرقل المساعدات الإنسانية والعاملين، بما فى ذلك القوافل البرية والنقل الجوى".

وكانت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية قد حذرت من أن قرابة الـ900 ألف شخص فى تيجراى يواجهون ظروف مجاعة، فيما يطلق عليها أسوأ أزمة جوع فى العالم منذ عقد، وذكرت تقارير سابقة لأسوشيتد برس أن العشرات هناك لقوا حتفهم جوعا.

الحكومة الإثيوبية، التى تتخذ موقفا دفاعيا- بعد استعادة القوات المتمردة فى تيجراى، السيطرة على معظم أنحاء الإقليم فى يونيو الماضى- اتهمت العاملين فى المجال الإنسانى بتسليح ودعم المقاتلين، وتحدث عمال الإغاثة عن عمليات تفتيش مكثفة ومصادرة للأدوية الشخصية والنقود ومعدات الاتصالات أثناء محاولتهم دخول الإقليم ضمن قوافل برية أو رحلات جوية نادرة، بحسب الأسوشيتيد برس.

كما علقت الحكومة الإثيوبية عمليات القسم الهولندى التابع لمنظمة "أطباء بلا حدود" وكذلك "المجلس النرويجى للاجئين" متهمة إياهما بنشر "معلومات مضللة".