ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال هايتى إلى 2200 قتيل

جدة - نرمين السيد - وتواجه السلطات معضلة فى إيصال المساعدات الإنسانية بأمان إلى المنكوبين فى المناطق المعزولة، فمنذ مطلع يونيو أصبح من المستحيل ضمان مرور آمن على مسافة كيلومترين من الطريق الوطنى الذى يعبر حى مارتيسان الفقير المدمر، جراء الاشتباكات بين العصابات بالعاصمة الهايتية.

وتواجه السلطات الهايتية تحديا كبيرا فى إيصال المساعدات الإنسانية بأمان إلى مئات الآلاف من المنكوبين الذين يعيش بعضهم فى مناطق معزولة، بعد خمسة أيام على الزلزال الذى دمر جنوب غرب هايتى وأودى بحياة نحو 2200 شخص.

وكانت هيئة الدفاع المدنى الهايتية قد قالت إن حصيلة الضحايا بلغت مساء الأربعاء 2.189 قتيلا و332 مفقودا وأكثر من 12 ألف جريح. وكتبت الهيئة على "تويتر" بأن "عمليات الإنقاذ مستمرة".

ويشهد جنوب غرب البلاد حالة من الفوضى حيث يواجه المنكوبون أحوالا جوية سيئة ناجمة عن مرور الإعصار "جريس".

واستأجرت الولايات المتحدة ثمانى مروحيات للجيش من هندوراس لمواصلة جهود الإجلاء الطبى، ومن المنتظر أن تكون سفينة النقل التابعة لسلاح البحرية الأمريكى "يو إس إس أرلينجتون" قد وصلت إلى هايتى الأربعاء وعلى متنها فريق جراحى.