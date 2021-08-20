الملك سلمان يوجه بتقديم دعم صحى إضافى لـ تونس لمواجهة كورونا

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت قناة "العربية"، أكد الملك سلمان فى اتصال هاتفى مع الرئيس التونسى قيس سعيد، على وقوف المملكة العربية السعودية إلى جانب تونس فى الظروف الصحية التى تمر بها، وحرص المملكة على أمن تونس واستقرارها.

ومن جانبه، أعرب الرئيس قيس سعيد عن تقديره لموقف الملك سلمان الداعم لبلاده لمواجهة الظرف الوبائى، مؤكدًا أن الدعم الصحى السعودى ساهم فى إنقاذ حياة الآلاف، ومكن القطاع الصحى من العمل.