إسبانيا تمنع سفينتين حربيتين لروسيا من الرسو فى ميناء سبتة

جدة - نرمين السيد - ووفقا لما نقلته شبكة "روسيا اليوم"، قالت صحيفة "إل بايس" الإسبانية، إن روسيا طلبت الإذن بالرسو فى سبتة من 18 إلى 20 أغسطس للسفينة المضادة للغواصات "نائب الأدميرال كولاكوف"، وزورق القطر "ألتاى". وكان المكتب الصحفى لأسطول الشمال الروسى قال، يوم الثلاثاء، إن السفينة الحربية "نائب الأدميرال كولاكوف"، دخلت مياه البحر الأبيض المتوسط لتنضم إلى المجموعة البحرية الروسية.

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