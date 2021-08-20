أخبار اليمن : شهيد بنيران الجيش السعودي في منبه صعدة

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شهيد بنيران الجيش السعودي في منبه صعدة

استشهد مواطن، اليوم، بنيران الجيش السعودي في مديرية منبه الحدودية بمحافظة صعدة. شهيد بنيران الجيش السعودي في منبه صعدةاستشهد مواطن، اليوم، بنيران الجيش السعودي في مديرية منبه الحدودية بمحافظة صعدة. وأوضح مصدر أمني أن قوات حرس الحدود السعودي استهدفت منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية، ما أدى إلى استشهاد مواطن. وأشار المصدر إلى أن هذه الجريمة تأتي بعد جريمة مماثلة قبل أيام استشهد فيها مواطنان وجُرح اثنان آخران في المنطقة نفسها.

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