طرد "طالبان" من 3 مناطق في ولاية بغلان

طرد "طالبان" من 3 مناطق في ولاية بغلانأعلن القائم بأعمال وزير الدفاع في الحكومة الأفغانية المنهارة بسم الله محمدي أن "قوات المقاومة الشعبية" انتزعت السيطرة على ثلاث مناطق في ولاية بغلان شمال البلاد من حركة طالبان والتي استولت على العاصمة كابول.

وكتب محمدي على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر اليوم الجمعة ان "قوات المقاومة" استعادت السيطرة على مناطق بل حصار وده صلاح وبنو في بغلان، وأكد "المقاومة لا تزال على قيد الحياة".

وتأتي هذه التغريدة على خلفية تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي أنباء غير مؤكدة عن اندلاع اشتباكات بين "طالبان" والسكان المحليين في منطقة اندراب في الولاية، بعد وصول مجموعة من المسلحين إلى المنطقة بهدف مداهمة منازل السكان المحليين.

وحسب النشطاء، فقد تمكن السكان المحليون من قتل سبعة مسلحين وأسر 13 آخرين والاستيلاء على عربتين مزودتين بالرشاشات، في وقت تشهد فيه المنطقة توسع في رقعة القتال.

ويأتي هذا التطور بعد اكثر من يوم على استيلاء حركة طالبان على العاصمة كابول وفرار الرئيس الافغاني وانهيار الجيش الافغاني في العاصمة.