كيفية تشغيل أكثر من حساب وأتساب على الهاتف المحمول وإخفاء علامة الصح الزرقاء

هذا وقد أصبح تطبيق التواصل الإجتماعي واتساب ،من أهم ،وأشهر التطبيقات الموجوده فى حياتنا اليومية، كما أنه موجود فى جميع هواتف المحمول لدي الكثير منا ،وذلك لاستخدامه بشكل أساسي في حياتنا اليومية،ومستمرة،فى تبادل الصور،والفيديوهات ،والمراسلات الفورية، بين مئات الملايين من المستخدمين بشكل يومي، وكل هذا يجعل التطبيق يستمر فى تنزيل تحديثات جديدة ،واضافة مميزات جديدة ،حل أى مشكلة تحدث للتطبيق ،وأيضا تعزيز وسائل الخصوصية ،والأمان ،التي تميز تطبيق الواتساب عن باقي التطبيقات الأخري.

طريقة تشغيل أكثر من حساب واتساب على جهاز هاتف محمول واحد

وقد يبحث الكثير من مستخدمي ،تطبيق الواتساب ،عن كيفية تشغيل أكثر من حساب على هاتف محمول واحد فقط ،هذا وقد يمتلك الكثير من المستخدمين أكثر من رقم ،ويريدون استخدامه على نفس الهاتف المحمول ،وذلك من أجل أستخدام واحد للعمل ،وواحد للمعاملات الشخصية مثلا، ويمكن القيام بذلك بإتباع الخطوات التالية :

استخدام نسخة واتساب للأعمال ،التي تمكنهم من الحصول على مميزات واتس اب بزنس

قم بفتح التطبيق من متصفح أخر بخلاف الأيقونة المحملة من قبل

تحميل برنامج تكرار التطبيقات ،والتسجيل من خلاله

تحميل أى من النسخ المعدلة من تطبيق ،واتساب الأبيض ،أو الذهبي مثلا

طريقة اخفاء العلامة الزرقاء من الواتساب

وفى إطار أخر ،يبحث الكثير من مستخدمي الواتساب،عن خصائص تساعدهم فى التخفى ،وأيضا قراءة الرسائل التى يتم استقبالها ،وذلك دون معرفة الراسل أنه شاهدها ،وذلك للأرقام الذي يري المستخدم أن رسائلها قد تكون مزعجة بالنسبة له،أو بسبب انشغاله عن الرد على جميع الرسائل ،وهنا يتطلب الأمر اخفاء العلامة الزرقاء ، التي تشير إلى أن الرسالة قد تم قرائتها ،ويمكن تفعيل هذه الخاصية من خلال إظهار الإشعارات المنبثقة ،من الإعدادات الخاصة بتطبيق الواتس اب ،بمجرد تفعيلها ،سوف تظهر رسائل الواتس كاملة ،فى الاشعارات ،والاطلاع عليها دون معرفة المرسل ،أو عن طريق إلغاء الخاصية الأساسية،علامة الصح الزرقاء ،وذلك بالدخول على الأعدادات ،إلى الحساب ،ثم الخصوصية ، ثم إلغاء علامة الصح ،وذلك من خلال أختيار مؤشر قراءة الرسائل.

خصائص أخري قد تهمك فى تطبيق الواتساب

فإن تطبيق الواتساب له مميزات عديده ،التي تميزة عن باقي التطبيقات الأخرى ،فإنه يتيح إرسال رسائل مخفية ،محددة الوقت ، وميزه رائعه للمحادثات، كما أنه يتوافر فيه أيضا خاصية نقل محفوظات الرسائل بين ios ،وأندرويد والإرسال دون كتابة .